Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty 4 Oranges CO.,LTD làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD
- An Giang:
- ||||||||||,An Giang, Huyện Văn Giang
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
- Giao dịch, tạo mối quan hệ tốt với: Nhà thầu xây dựng, thầu sơn, chủ đầu tư, cửa hàng phân phối sơn, bột trét để tư vấn họ sử dụng sản phẩm sơn của Công ty
- Giúp các cửa hàng phân phối sơn thuộc phạm vi mình quản lý việc tư vấn hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ sử dụng sản phẩm v.v... đạt doanh số chỉ tiêu được giao
- Tuân thủ sự điều động từ người quản lý trực tiếp của Công ty
- Báo cáo công việc cho người quản lý trực tiếp của Công ty
- Phụ trách nhãn sơn Boss Tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Lâm đồng, Gia Lai & Kon Tum - Mỗi tỉnh 01 nhân sự phụ trách
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Sales, Marketing, bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm trong nghành VLXD, trang trí nội thất và sơn nước.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có phương tiện đi lại (xe máy)
Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì
- Nếu có xe ô tô: 5.000.000/ tháng
- Xe máy: 2.200.000/ tháng (chuyển cùng với lương cứng)
- Điện thoại: 1.000.000/ tháng
- Công tác phí, tiếp khách... Theo quy định của công ty
1) THƯỞNG QUÝ: Có
2) THƯỞNG NĂM: Có
- Tổng Quý + Năm - Nếu đạt mức cao nhất thì Thưởng có thể lên đến 20 tháng lương/1 năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI