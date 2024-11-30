Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty 4 Oranges CO.,LTD làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty 4 Oranges CO.,LTD làm việc tại An Giang thu nhập 10 - 12 Triệu

Công ty 4 Oranges CO.,LTD
Ngày đăng tuyển: 30/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/01/2025
Công ty 4 Oranges CO.,LTD

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- ||||||||||,An Giang, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Giao dịch, tạo mối quan hệ tốt với: Nhà thầu xây dựng, thầu sơn, chủ đầu tư, cửa hàng phân phối sơn, bột trét để tư vấn họ sử dụng sản phẩm sơn của Công ty
- Giúp các cửa hàng phân phối sơn thuộc phạm vi mình quản lý việc tư vấn hỗ trợ bán hàng, hỗ trợ sử dụng sản phẩm v.v... đạt doanh số chỉ tiêu được giao
- Tuân thủ sự điều động từ người quản lý trực tiếp của Công ty
- Báo cáo công việc cho người quản lý trực tiếp của Công ty
- Phụ trách nhãn sơn Boss Tỉnh Bạc Liêu, An Giang, Đồng Tháp, Tiền Giang, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận, Bình Phước, Lâm đồng, Gia Lai & Kon Tum - Mỗi tỉnh 01 nhân sự phụ trách

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam / Nữ, tuổi từ 20 đến 40
- Sức khỏe tốt, ngoại hình khá.
- Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên
- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm Sales, Marketing, bán hàng. Ưu tiên kinh nghiệm trong nghành VLXD, trang trí nội thất và sơn nước.
- Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt
- Có phương tiện đi lại (xe máy)

Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản 8tr/ tháng + phụ cấp
- Nếu có xe ô tô: 5.000.000/ tháng
- Xe máy: 2.200.000/ tháng (chuyển cùng với lương cứng)
- Điện thoại: 1.000.000/ tháng
- Công tác phí, tiếp khách... Theo quy định của công ty
1) THƯỞNG QUÝ: Có
2) THƯỞNG NĂM: Có
- Tổng Quý + Năm - Nếu đạt mức cao nhất thì Thưởng có thể lên đến 20 tháng lương/1 năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty 4 Oranges CO.,LTD

Liên Hệ Công Ty

Công ty 4 Oranges CO.,LTD

Công ty 4 Oranges CO.,LTD

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 18/49 quốc lộ 1A, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

