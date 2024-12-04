Tuyển Thu hồi nợ Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Thành phố Hồ Chí Minh - Bình Dương - Đồng Nai - An Giang - Long An - Cà Mau, Huyện Văn Giang

Mô Tả Công Việc Thu hồi nợ Với Mức Lương 12 - 20 Triệu

- Tuyển dụng hầu hết các tỉnh thành trên toàn quốc

- Đầu tháng nhận danh sách khách hàng trễ hạn thanh toán với ngân hàng theo sự phân công từ trưởng nhóm.

- Đi thị trường đến nhà khách hàng để liên hệ, trao đổi thông tin pháp lý, thu hồi khoản vay trễ hạn.

- Nộp các khoản thu công nợ về cho công ty.

- Báo cáo kết quả làm việc vào cuối ngày cho Trưởng nhóm.

Với Mức Lương 12 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên, không bị nợ xấu

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm liên quan, cán bộ phường xã, bộ đội xuất ngũ, giao nhận, tiếp thị, bất động sản,…

Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ chính thức ngay khi nhận việc

- Được đào tạo nghiệp vụ khi nhận việc

- BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước

- Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe toàn diện Bảo hiểm Bảo Việt

- Lương tháng 13, thưởng KPI hàng năm 3-5 tháng lương

- 15 ngày phép năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin