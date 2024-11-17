Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Kế toán tổng hợp

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- An Giang:

- An Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý.
Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu báo cáo kế toán, công nợ, hàng hóa, tiền mặt tồn tại quỹ các cửa hàng, chi nhánh.
Phối hợp các cửa hàng, chi nhánh thực hiện tốt tồn quỹ và vòng quay vốn
Hướng dẫn cửa hàng, chi nhánh thực hiện các nghiệp vụ kế toán
Thực hiện các báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan
Chuẩn hoá tài liệu đào tạo nội bộ và đảm bảo đào tạo đạt chất lượng, đúng thời gian.
Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao
=> Làm việc tại hệ thống các cửa hàng PNJ tại KV An Giang
(Di chuyển linh hoạt các cửa hàng tại KV An Giang để kiểm soát và hỗ trợ)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính – Kế toán, Kế toán kiểm toán , ....
Thành thạo Tin học văn phòng, Anh Văn căn bản khá
Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Có khả năng di chuyển, công tác xa nhà với tần suất liên tục trong phạm vi 13 tỉnh Miền Tây
Kỹ năng công việc: Xử lý số liệu, thông thạo Word, Excel, phần mềm kế toán; Kỹ năng tổng hợp,phân tích và quản trị tài chính; am hiểu các chỉ số tài chính, kinh nghiệm trong phân tích đánh giá tác động đến chỉ số tài chính
Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm tốt; kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề tốt.

Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.
Lương tương xứng năng lực.
Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Thưởng Tháng 13; thưởng thành tích (từ 1 đến 9 tháng lương) ; thưởng vào các dịp lễ tết.
Chi phí Tiền ăn giữa ca, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.
Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty...
Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện theo Luật quy định.
Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.
Du lịch hằng năm.
Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.
Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.
Các hoạt động tập thể: Team Building, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, nghỉ mát...
Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: 170E Phan Đăng Lưu, Phường 3, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

