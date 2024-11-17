Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Vàng Bạc Đá quý Phú Nhuận - PNJ Pro Company làm việc tại An Giang thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - An Giang: - An Giang

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp

Kiểm tra, soát xét việc cập nhật chứng từ kế toán, hạch toán của các cửa hàng, chi nhánh quản lý.

Kiểm tra, kiểm soát việc đối chiếu báo cáo kế toán, công nợ, hàng hóa, tiền mặt tồn tại quỹ các cửa hàng, chi nhánh.

Phối hợp các cửa hàng, chi nhánh thực hiện tốt tồn quỹ và vòng quay vốn

Hướng dẫn cửa hàng, chi nhánh thực hiện các nghiệp vụ kế toán

Thực hiện các báo cáo cấp trên và các cơ quan hữu quan

Chuẩn hoá tài liệu đào tạo nội bộ và đảm bảo đào tạo đạt chất lượng, đúng thời gian.

Thực hiện một số nhiệm vụ khác do cấp trên giao

=> Làm việc tại hệ thống các cửa hàng PNJ tại KV An Giang

(Di chuyển linh hoạt các cửa hàng tại KV An Giang để kiểm soát và hỗ trợ)

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính – Kế toán, Kế toán kiểm toán , ....

Thành thạo Tin học văn phòng, Anh Văn căn bản khá

Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Có khả năng di chuyển, công tác xa nhà với tần suất liên tục trong phạm vi 13 tỉnh Miền Tây

Kỹ năng công việc: Xử lý số liệu, thông thạo Word, Excel, phần mềm kế toán; Kỹ năng tổng hợp,phân tích và quản trị tài chính; am hiểu các chỉ số tài chính, kinh nghiệm trong phân tích đánh giá tác động đến chỉ số tài chính

Kỹ năng giao tiếp; Kỹ năng làm việc nhóm tốt; kỹ năng trình bày và phân tích vấn đề tốt.

Chế Độ Đãi Ngộ

Chế độ đãi ngộ cạnh tranh.

Lương tương xứng năng lực.

Thưởng hấp dẫn, bao gồm: Thưởng Tháng 13; thưởng thành tích (từ 1 đến 9 tháng lương) ; thưởng vào các dịp lễ tết.

Chi phí Tiền ăn giữa ca, xăng, điện thoại, và các hỗ trợ chi phí khác theo vị trí và tính chất công việc.

Thưởng đột xuất cho cá nhân có thành tích xuất sắc, Thưởng theo kết quả kinh doanh công ty...

Các khoản đóng bảo hiểm được thực hiện theo Luật quy định.

Bảo hiểm Xã hội, Bảo hiểm tai nạn 24/24, Bảo Hiểm Sức Khỏe Cá Nhân.

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm.

Du lịch hằng năm.

Chế độ nghỉ phép cho nhân viên từ 12-14 ngày/năm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động.

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp không giới hạn.

Chế độ đào tạo: Chương trình định hướng nghề nghiệp rõ ràng cho nhân viên.

Các hoạt động tập thể: Team Building, Ngày hội văn hóa, Văn nghệ, nghỉ mát...

Các hoạt động công đoàn: Quà tặng nhân dịp 8/3, 20/10, Quốc tế Thiếu nhi 1/6, tết Trung thu...

Cách Thức Ứng Tuyển

