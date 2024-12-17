Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy làm việc tại Cần Thơ thu nhập 6 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy
Ngày đăng tuyển: 17/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/01/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

- Bạc Liêu

- Sóc Trăng

- Kiên Giang

- Hậu Giang

- An Giang, Thành phố Bạc Liêu

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Tư vấn bán hàng điện thoại VIVO tại điểm bán, chuỗi hệ thống phân phối
- Chăm sóc tốt hình ảnh, vệ sinh tủ trưng bày, quầy kệ VIVO
- Làm báo cáo số liệu và thu thập thông tin từ thị trường
- Thời gian làm việc theo ca/ xoay ca luân chuyển theo sự sắp xếp của quản lý.
- Địa điểm làm việc: Các shop đối tác như TGDĐ, ĐMX, Chợ Lớn, trong tỉnh (Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Kiên Giang, Hậu Giang, An Giang)

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp THPT trở lên
- Nam/Nữ độ tuổi từ 20-25 tuổi, ngoại hình ưa nhìn, không có hình xăm
- Ưu tiên các ứng viên có kinh nghiệm bán hàng trong lĩnh vực điện máy, điện thoại,…
- Am hiểu về công nghệ, smartphone
- Kỹ năng giao tiếp tốt, hoạt ngôn, thái độ thân thiện với khách hàng
- Chịu khó, siêng năng, có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương đảm bảo + KPI + Phụ cấp
- Thử việc hưởng 100% lương
- Thưởng tết, chuyên cần, chế độ đãi ngộ hấp dẫn
- Được đào tạo chuyên môn, nâng cao nghiệp vụ theo định kỳ
- Được tham gia teambuilding/ nghỉ mát định kỳ hàng năm
- Tham gia BHXH, phúc lợi theo quy định
- Sở hữu điện thoại VIVO với mức giá ưu đãi

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy

Công Ty TNHH Thương Mại Bách Huy

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 7, tòa nhà VNPT, số 03, đường Lưu Tấn Tài, Phường 5, Thành phố Cà Mau, Tỉnh Cà Mau, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

