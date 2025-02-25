Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Automation Tester

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
30 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, Tòa văn phòng Meco Complex, ngõ 102 Trường Chinh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tham gia kiểm thử, test tự động (automation) các phần mềm, hệ thống phần mềm cho các Ngân Hàng của Việt Nam.
Xây dựng kịch bản automation test, xây dựng tool test tự động cho ứng dụng: web, mobile.
Thực hiện test các sản phẩm, dịch vụ theo yêu cầu.
Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test và kiến thức mới hỗ trợ cho công việc.
Làm việc nhóm hoặc độc lập, giao tiếp với cấp trên và thành viên liên quan đến công việc test.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có tối thiểu 6 tháng kinh nghiệm automation test với tool Selenium/Katalon hoặc 6 tháng kinh nghiệm với base lập trình Java.
Ưu tiên ứng viên có tính cẩn thận, chủ động, cầu tiến; mong muốn được học và làm về automation, được training Automation một cách bài bản.
Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, tương xứng với năng lực làm việc: 10-15M Net/tháng.
Làm việc từ thứ 2 - thứ 6; nghỉ thứ 7, chủ nhật.
Thử việc 2 tháng 100% lương.
Được tham gia vào các dự án lớn của Ngân hàng.
Môi trường công bằng, đảm bảo mọi người đều có thể phát huy hết khả năng của mình.
Được làm việc với những cá nhân xuất sắc, có nhiều kinh nghiệm.
Lương tháng 13, thưởng lễ tết...
Quy đổi phép thành tiền.
Hưởng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành.
Teambuilding 3 tháng 1 lần.
Bóng đá 2 trận/tuần.
Liên hoan ăn uống "triền miên".
Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/1 lần.
Chế độ du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 4, Toà nhà Văn Phòng HH1 Meco Complex, Ng. 102 Trường Chinh, Phương Đình, Đống Đa, Hà Nội, Vietnam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

