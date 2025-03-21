Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
- Hà Nội: 1A Yết Kiêu, Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc chuyên ngành liên quan;
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Automation Tester;
Có kiến thức về phương thức API và sử dụng các công cụ để giao tiếp như Postman, Jmeter, SoapUI;
Sử dụng thành thạo được 1 Automation testing tool (Selenium Webdriver, RobotFramework, ...)
Nắm được các tool quản lý source code: GitHub, GitLab, Launchpad;
Có kinh nghiệm về HTML, CSS, Xpath, Python, Javascript;
Có kiến thức về các công cụ làm việc theo CI/CD;
Có kiến thức về web server và web services;
Có kinh nghiệm về automation testing từ 1 năm trở lên;
Sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức, công nghệ mới phục vụ cho dự án;
Khả năng tư duy logic tốt, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm;
Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.
Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình.
Đọc hiểu các tài liệu giải pháp, tài liệu thiết kế; phối hợp với các nhóm để hiểu rõ yêu cầu sản phẩm
Lập kế hoạch, viết tài liệu kiểm thử, thực hiện test, báo cáo test bao gồm: Test plan, test scenario, test case, phát triển, maintain test scripts và báo cáo status, issues, risks của dự án
Phối hợp với Development team để thực hiện và reuse automated Unit Test Cases, và Development test objects.
Nghiên cứu và cập nhật các công cụ test, các kiến thức mới hỗ trợ cho công việc
Đề xuất cải tiến sản phẩm hoặc quy trình test
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
