Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học; ưu tiên tốt nghiệp chuyên ngành CNTT, hoặc chuyên ngành liên quan;

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm Automation Tester;

Có kiến thức về phương thức API và sử dụng các công cụ để giao tiếp như Postman, Jmeter, SoapUI;

Sử dụng thành thạo được 1 Automation testing tool (Selenium Webdriver, RobotFramework, ...)

Nắm được các tool quản lý source code: GitHub, GitLab, Launchpad;

Có kinh nghiệm về HTML, CSS, Xpath, Python, Javascript;

Có kiến thức về các công cụ làm việc theo CI/CD;

Có kiến thức về web server và web services;

Có kinh nghiệm về automation testing từ 1 năm trở lên;

Sẵn sàng nghiên cứu học hỏi kiến thức, công nghệ mới phục vụ cho dự án;

Khả năng tư duy logic tốt, nhiệt tình, cẩn thận, tỉ mỉ, có trách nhiệm với chất lượng của sản phẩm;

Có khả năng làm việc nhóm, luôn sẵn sàng hỗ trợ các thành viên khác trong dự án.

Ưu tiên có kinh nghiệm lập trình.