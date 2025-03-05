Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Automation Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Mức lương
20 - 27 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 20 - 27 Triệu

Thiết kế và thực hiện kế hoạch kiểm thử tự động, các trường hợp, kịch bản và quy trình kiểm thử trên các ứng dụng phần mềm dựa trên yêu cầu nghiệp vụ và đặc tính kỹ thuật.
• Xác định các lỗi phần mềm để gắn cờ và chẩn đoán các lỗi và duy trì cơ sở dữ liệu về các lỗi phần mềm.
• Sử dụng phân tích lịch sử các kết quả kiểm tra để xác định các vấn đề và các lĩnh vực cải tiến.
• Tiến hành Kiểm tra Chức năng trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để đảm bảo chúng đáp ứng các yêu cầu kinh doanh thông qua việc thực hiện các bài kiểm tra kịch bản kinh doanh từ đầu đến cuối.
• Tiến hành Kiểm tra hồi quy trên các ứng dụng mới và các cải tiến phần mềm hiện có để xác định bất kỳ tác động nào có thể xảy ra do các thay đổi gây ra.
• Hỗ trợ chuẩn bị và cung cấp các báo cáo về tiến độ của dịch vụ thử nghiệm cho các trưởng nhóm.

Với Mức Lương 20 - 27 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành CNTT hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín
2. Có chứng chỉ kiểm thử ISTQB/PSM
3. Tối thiểu 1,5 năm kinh nghiệm làm việc thực tế trong lĩnh vực CNTT
4. Có kiến thức về quy trình kiểm thử phần mềm và các phương pháp, kỹ thuật, công cụ kiểm thử tự động
5. Có kiến thức và kinh nghiệm trong việc xây dựng, phát triển các framework kiểm thử tự động bằng các công cụ (Selenium, Katalon...)
6. Ưu tiên Có kỹ năng lập trình cơ bản và khả năng viết kịch bản với ít nhất một ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng nào (Java, PHP, C#...)
7. Có kinh nghiệm acceptance test-driven development (ATDD), automated unit testing (AUT), and behavior-driven development (BDD).
8. Có kinh nghiệm và kiến thức tốt về SCM tools bao gồm Git

14. Kinh nghiệm làm việc thực tế về kiểm thử tự động

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương phù hợp với năng lực.
Thời gian làm việc từ T2 đến thứ 6, từ 8h00 - 17h30
phòng tập gym miễn phí
Thưởng lễ tết, thưởng tháng lương thứ 13
Hỗ trợ chi phí gửi xe hàng tháng
Trà, cafe, bánh kẹo miễn phí
Có cơ hội trở thành “Gương mặt xuất sắc” của Công ty nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;
Hưởng đầy đủ các chính sách và chế độ như: BHYT, BHXH, BHTN,.. theo đúng quy định của Bộ Luật Lao động và của Công ty;
Tham gia các hoạt động nghỉ mát, team building
Làm việc trong môi trường cởi mở, năng động, khuyến khích sự sáng tạo.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 83 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-automation-tester-thu-nhap-20-27-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job327002
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Lập trình viên Android Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội 20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Manual Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 22 - 30 Triệu
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội 22 - 30 triệu Kinh nghiệm: 4 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty SmartOSC
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PAYTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PAYTECH
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 23 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Viettel Software
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH GITS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH DXGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 24 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Alphaway Technology
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,500 USD Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Enkei Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Enkei Vietnam Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Hoya Glass Disk Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hoya Glass Disk Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Azbil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Azbil Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Yamaha Motor Parts Manufacturing Vietnam Co., Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Quân Đội - MB
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần GEM
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tới 17 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MICROTEC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 27 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 27 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty SmartOSC
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Meey Land
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Tới 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SOTATEK VIỆT NAM
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm