Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Automation Tester

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 9A Thanh Liệt, Thanh Trì, Huyện Thanh Trì

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Xây dựng và thực hiện test case nhằm đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ, sản phẩm trong lĩnh vực điện tử gia dụng, IOT, App, web phần mềm doanh nghiệp,…;
Có thể test App, web về mảng phần mềm doanh nghiệp, phân phối sản phẩm, App cho các thiết bị sản phẩm Iot thông minh, điện tử gia dụng;
Phát triển các thử nghiệm tự động hóa để bao gồm các trường hợp thử nghiệm thủ công bằng Robotframework (automation_dev);
Phát triển các thử nghiệm tự động hóa cho tiện ích mở rộng Simplicity Studio VS Code bằng cách sử dụng khung Trình kiểm tra tiện ích mở rộng mã Visual Studio;

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp hệ đại học chuyên ngành CNTT.
Có từ 3 năm kinh nghiệm test automation với Python (bắt buộc)
Tách rời việc thực hiện kiểm thử thủ công
Có kinh nghiệm sử dụng các công cụ phát triển (JIRA, GIT, Jenkins).
Có kiến thức về framework và kỹ thuật kiểm thử Selenium (bắt buộc), Pytest, ROBOT,….
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum.
Có kinh nghiệm test API sử dụng Postman
Hiểu biết về các kiểu database MySQL, Posgree
Có kinh nghiệm trong test app, web trong lĩnh vực về phần mềm doanh nghiệp, sản phẩm IOT, điện tử gia dụng…

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh deal theo năng lực;
Thử việc hưởng 100% lương;
Thời gian làm việc linh hoạt từ T2-T6;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, tài năng;
Mức lương cạnh tranh, Review tăng lương 2 lần/năm;
Thưởng ngày Lễ/Tết, thưởng KPI, thưởng dự án theo tháng;
Ăn chơi du lịch theo tháng + các hoạt động team building;
Có cơ hội được đào tạo phát triển và thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH OXII

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 9A Thanh Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

