Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Mức lương
Đến 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ancora Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng
Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 22 Triệu
Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm
Xây dựng kịch bản kiểm thử
Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi
Viết báo cáo kiểm thử
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo
Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Học vấn: Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng
Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc
Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản (không bắt buộc)
Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí Kiểm thử phần mềm/dữ liệu tự động (automation Tester)
Có kinh nghiệm kiểm thử web/app hoặc kinh nghiệm kiểm thử database
Có kinh nghiệm kiểm thử ít nhất 1 dự án domain banking
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Full Stack Tester
Sử dụng thành thạo: API Postman, Jmeter, SQL
Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;
Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh;
Quà tặng sinh nhật, đám cưới…;
Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;
12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;
Review và điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;
Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;
Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;
Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
