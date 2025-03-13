Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Automation Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Mức lương
Đến 22 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Ancora Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 22 Triệu

Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm
Xây dựng kịch bản kiểm thử
Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi
Viết báo cáo kiểm thử
Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo

Với Mức Lương Đến 22 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Học vấn: Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng
Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc
Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản (không bắt buộc)
Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí Kiểm thử phần mềm/dữ liệu tự động (automation Tester)
Có kinh nghiệm kiểm thử web/app hoặc kinh nghiệm kiểm thử database
Có kinh nghiệm kiểm thử ít nhất 1 dự án domain banking
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Full Stack Tester
Sử dụng thành thạo: API Postman, Jmeter, SQL
Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp thiết bị làm việc;
Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;
Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh;
Quà tặng sinh nhật, đám cưới…;
Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;
12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;
Review và điều chỉnh lương 2 lần/năm;
Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;
Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;
Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;
Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 17 tòa MD Complex, 68 Nguyễn Cơ Thạch, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-automation-tester-thu-nhap-toi-22-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job334804
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT KIM KHÍ VIỆT ĐỨC
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Life Sciences Co., Ltd
Tuyển Kế toán tổng hợp Life Sciences Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Life Sciences Co., Ltd
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN STRINGEE
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 34 ngày để ứng tuyển 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Dasan Vietnam
Tuyển Software Engineer Công ty TNHH Dasan Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Dasan Vietnam
Hạn nộp: 16/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU TKS GROUP
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Phần mềm Vitex Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software PROFIT500 TOP CÔNG TY
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 45 Triệu Công Ty SmartOSC
28 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần giải pháp và nguồn lực công nghệ Itsol
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Equix Technologies làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu Công ty TNHH Equix Technologies
20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 26 - 34 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
26 - 34 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN AHT TECH
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP SC
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN CÔNG NGHỆ NGS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 32 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ VMO Holdings
25 - 32 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH NTT DATA VDS làm việc tại Hà Nội thu nhập 28 - 42 Triệu Công Ty TNHH NTT DATA VDS
28 - 42 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 35 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PISCALE
25 - 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 21 Triệu Công ty Cổ phần GEM
Tới 21 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Unstatic làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty TNHH Unstatic
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu FPT Software Pro Company
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 USD CÔNG TY TNHH VERISERVE VIỆT NAM
1 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ phần Atomi Digital
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester INNOTECH VIETNAM CORPORATION làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận INNOTECH VIETNAM CORPORATION
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận FPT Software
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
17 - 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu FPT Software
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH JITSU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,800 USD CÔNG TY TNHH JITSU VIỆT NAM
1,500 - 1,800 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ phần GEM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester TP&P Technology Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu TP&P Technology Co. Ltd.
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm