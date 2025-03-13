Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 22 Triệu

Mức lương Đến 22 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ancora Lương Yên, Hai Bà Trưng, Hà Nội, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Xây dựng kế hoạch, kịch bản kiểm thử phần mềm, tính năng cho sản phẩm

Xây dựng kịch bản kiểm thử

Thực hiện kiểm thử, phát hiện lỗi, log lỗi và quản lý lỗi trên hệ thống Quản lý lỗi, phối hợp với developer để sửa lỗi

Viết báo cáo kiểm thử

Hướng dẫn, hỗ trợ khách hàng, hỗ trợ triển khai, xây dựng các tài liệu đào tạo và đào tạo theo mục đích, nhu cầu đào tạo

Học vấn: Ưu tiên Tốt nghiệp Đại học/cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, Ngoại thương, Kinh tế, Ngân hàng

Tin học: Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng và các công cụ phục vụ công việc

Tiếng Anh: Giao tiếp cơ bản (không bắt buộc)

Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phát triển phần mềm tại vị trí Kiểm thử phần mềm/dữ liệu tự động (automation Tester)

Có kinh nghiệm kiểm thử web/app hoặc kinh nghiệm kiểm thử database

Có kinh nghiệm kiểm thử ít nhất 1 dự án domain banking

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm Full Stack Tester

Sử dụng thành thạo: API Postman, Jmeter, SQL

Nắm vững các quy trình phát triển phần mềm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES Thì Được Hưởng Những Gì

Cung cấp thiết bị làm việc;

Lương tháng 13, Thưởng hiệu suất;

Thưởng các ngày lễ, tết, vinh danh;

Quà tặng sinh nhật, đám cưới…;

Chế độ bảo hiểm y tế & bảo hiểm xã hội;

12 ngày nghỉ phép hàng năm theo quy định; Thử việc có nghỉ phép và được sử dụng khi ký Chính thức;

Review và điều chỉnh lương 2 lần/năm;

Hỗ trợ giữ xe 100k/tháng;

Sự kiện nội bộ, teambuilding công ty thường niên, Year End Party...;

Quỹ sinh hoạt nội bộ 300k/quý;

Hỗ trợ chi phí nếu tham gia các lớp đào tạo nội bộ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LOTUS TECHNOLOGY SERVICES

