Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Mức lương Đến 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế test cases cho các chức năng trên nền tảng e-commerce SaaS.

Xây dựng, phát triển, duy trì kịch bản kiểm thử tự động (Automation test) cho API, UI, hiệu năng hệ thống.

Sử dụng Selenium, Cypress, Playwright, Appium, JMeter hoặc các công cụ kiểm thử tương đương.

Tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipelines.

Theo dõi, phân tích kết quả kiểm thử, báo cáo lỗi và đề xuất giải pháp.

Phối hợp với đội phát triển và QA để tối ưu chất lượng sản phẩm.

Đề xuất các giải pháp kiểm thử tiên tiến nhằm tăng hiệu suất và độ chính xác.

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm, đặc biệt là Automation Testing.

Hiểu rõ quy trình kiểm thử phần mềm, có kinh nghiệm manual testing trước khi xây dựng test case tự động.

Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phục vụ kiểm thử như Python, Java, JavaScript.

Hiểu biết về các mô hình kiểm thử và chiến lược kiểm thử phần mềm.

Có kinh nghiệm viết và bảo trì test scripts với các framework như Selenium, Cypress, Playwright, Appium.

Hiểu biết về API testing (Postman, Rest Assured, Katalon, Karate...) và kiểm thử hiệu năng với JMeter, k6.

Kinh nghiệm tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipelines (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD...).

Biết sử dụng các công cụ test management (JIRA, TestRail, Xray, Zephyr...) để quản lý test cases.

Kỹ năng nâng cao:

Có kinh nghiệm kiểm thử trên nền tảng e-commerce hoặc SaaS là một lợi thế.

Kinh nghiệm kiểm thử trên nhiều nền tảng (Web, Mobile, API, Microservices).

Hiểu rõ mô hình microservices & kiến trúc cloud (AWS, GCP, Azure).

Có khả năng debug lỗi, đọc log & phối hợp với DevOps khi cần phân tích lỗi từ CI/CD.

Tư duy phân tích & đánh giá rủi ro để viết test case hiệu quả.

Chủ động đề xuất chiến lược kiểm thử tối ưu cho từng tính năng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 100.000 VNĐ/giờ. Ứng viên nhận task theo phân công của PM và log timesheet làm việc thực tế hàng tuần. Mức lương thực nhận hàng tháng của ứng viên được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế trong tháng (tối đa 176 giờ/tháng).

Open cho ứng viên làm 2nd job.

Làm việc từ xa với thời gian làm việc linh hoạt.

Cơ hội đồng hành cùng công ty trong các dự án khác trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

