Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 17 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/03/2025
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Automation Tester

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Automation Tester Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Mức lương
Đến 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 6 ngõ 12 đường 800A, phường Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Automation Tester Với Mức Lương Đến 17 Triệu

Phân tích yêu cầu và thiết kế test cases cho các chức năng trên nền tảng e-commerce SaaS.
Xây dựng, phát triển, duy trì kịch bản kiểm thử tự động (Automation test) cho API, UI, hiệu năng hệ thống.
Sử dụng Selenium, Cypress, Playwright, Appium, JMeter hoặc các công cụ kiểm thử tương đương.
Tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipelines.
Theo dõi, phân tích kết quả kiểm thử, báo cáo lỗi và đề xuất giải pháp.
Phối hợp với đội phát triển và QA để tối ưu chất lượng sản phẩm.
Đề xuất các giải pháp kiểm thử tiên tiến nhằm tăng hiệu suất và độ chính xác.

Với Mức Lương Đến 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong kiểm thử phần mềm, đặc biệt là Automation Testing.
Hiểu rõ quy trình kiểm thử phần mềm, có kinh nghiệm manual testing trước khi xây dựng test case tự động.
Thành thạo ít nhất một ngôn ngữ lập trình phục vụ kiểm thử như Python, Java, JavaScript.
Hiểu biết về các mô hình kiểm thử và chiến lược kiểm thử phần mềm.
Có kinh nghiệm viết và bảo trì test scripts với các framework như Selenium, Cypress, Playwright, Appium.
Hiểu biết về API testing (Postman, Rest Assured, Katalon, Karate...) và kiểm thử hiệu năng với JMeter, k6.
Kinh nghiệm tích hợp kiểm thử tự động vào CI/CD pipelines (Jenkins, GitHub Actions, GitLab CI/CD...).
Biết sử dụng các công cụ test management (JIRA, TestRail, Xray, Zephyr...) để quản lý test cases.
Kỹ năng nâng cao:
Có kinh nghiệm kiểm thử trên nền tảng e-commerce hoặc SaaS là một lợi thế.
Kinh nghiệm kiểm thử trên nhiều nền tảng (Web, Mobile, API, Microservices).
Hiểu rõ mô hình microservices & kiến trúc cloud (AWS, GCP, Azure).
Có khả năng debug lỗi, đọc log & phối hợp với DevOps khi cần phân tích lỗi từ CI/CD.
Tư duy phân tích & đánh giá rủi ro để viết test case hiệu quả.
Chủ động đề xuất chiến lược kiểm thử tối ưu cho từng tính năng.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 100.000 VNĐ/giờ. Ứng viên nhận task theo phân công của PM và log timesheet làm việc thực tế hàng tuần. Mức lương thực nhận hàng tháng của ứng viên được tính dựa trên tổng số giờ làm việc thực tế trong tháng (tối đa 176 giờ/tháng).
100.000
VNĐ/giờ.
Open cho ứng viên làm 2nd job.
Làm việc từ xa với thời gian làm việc linh hoạt.
Cơ hội đồng hành cùng công ty trong các dự án khác trong tương lai.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 6 Ngõ 88 đường Cầu Giấy, Phường Quan Hoa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-automation-tester-thu-nhap-toi-17-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job322565
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng công ty

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI
Tuyển Nhân viên Marketing CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SLI làm việc tại Hà Nội thu nhập 6 - 7 Triệu
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội 5.5 - 7 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 31 Triệu
Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
Hạn nộp: 12/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 15 - 31 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Valmet
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Valmet làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Valmet
Hạn nộp: 12/09/2025
Hồ Chí Minh Quốc tế Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Tuyển Automation Tester Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận
Anheuser- Busch Inbev (AB Inbev)
Hạn nộp: 12/09/2025
Bình Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Tuyển Automation Tester Công ty cổ phần Công nghệ Sapo làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Công nghệ Sapo
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH J. Wagner
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH J. Wagner làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 700 - 1 USD
Công Ty TNHH J. Wagner
Hạn nộp: 22/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 700 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
FPT Software
Hạn nộp: 23/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ Phần Rikkeisoft Pro Company
Hạn nộp: 05/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
Hạn nộp: 11/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty SmartOSC
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty SmartOSC
Hạn nộp: 23/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Tuyển Automation Tester TECHVIFY SOFTWARE., JSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu
TECHVIFY SOFTWARE., JSC
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn 30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Automation Tester FPT Software làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu FPT Software
5 - 8 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH JITSU VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,500 - 1,800 USD CÔNG TY TNHH JITSU VIỆT NAM
1,500 - 1,800 USD Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần GEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu Công ty Cổ phần GEM
18 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester TP&P Technology Co. Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu TP&P Technology Co. Ltd.
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHẦN MỀM FPT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PARALINE SOFTWARE
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu Công Ty Cổ Phần GMO-Z.com RUNSYSTEM
2 - 5 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 40 Triệu CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ALADIN
18 - 40 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 30 Triệu Công ty TNHH Giải pháp Phân tích dữ liệu Insight Data
18 - 30 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty SmartOSC làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu Công Ty SmartOSC
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY CỔ PHẦN PAYTECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 17 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN PAYTECH
12 - 17 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 23 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 23 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Viettel Software làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Viettel Software
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH GITS làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY TNHH GITS
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 1 USD Công ty TNHH Synergix Technologies Việt nam
Tới 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester CÔNG TY TNHH DXGLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH DXGLOBAL
10 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 28 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Phần mềm Tinh Vân
20 - 28 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 24 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 24 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Alphaway Technology làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Alphaway Technology
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Đến 1,500 USD Công Ty TNHH CBS Global (Vietnam)
Tới 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Enkei Vietnam Co.,Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Enkei Vietnam Co.,Ltd
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Automation Tester Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 30 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
16 - 30 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Automation Tester Hoya Glass Disk Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Hoya Glass Disk Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Automation Tester Công Ty TNHH Azbil Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Azbil Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm