Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 50 - 150 Triệu

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Mức lương
50 - 150 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 26 Bích Câu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 50 - 150 Triệu

- Thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về da liễu, thẩm mỹ cho khách hàng.
- Đề xuất các phương pháp điều trị như laser, làm trắng da, trẻ hóa da, nâng cơ không phẫu thuật, căng chỉ, hoặc các liệu pháp chống lão hóa khác.
- Giải thích các quy trình, tác dụng của từng liệu pháp thẩm mỹ.
- Đưa ra các phác đồ điều trị và theo dõi quá trình điều trị của khách hàng.
- Cập nhật các xu hướng thẩm mỹ mới, tham gia các hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu để nắm bắt các công nghệ tiên tiến trong ngành thẩm mỹ.

Với Mức Lương 50 - 150 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 18 tháng trở lên, có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.
- Khả năng làm việc dưới áp lực và đảm bảo an toàn cho khách hàng trong quá trình điều trị.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về đạo đức y khoa.

Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 50tr/tháng - 150tr/tháng (Lương bác sĩ được đảm bảo, thoả thuận khi phỏng vấn). + phụ cấp ăn trưa.
- Đảm bảo tham gia đầy đủ BHXH, chế độ phúc lợi (phép, lễ, tết, thưởng lễ, tết...) như Luật định.
- Tham gia các chính sách phúc lợi công ty ( tăng lương định kỳ 1 năm/lần, lương tháng 13, du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật nhân viên,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN Y KHOA VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 102 Khúc Thừa Dụ, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

