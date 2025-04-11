Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Khám, chẩn đoán và điều trị các vấn đề da: mụn, nhám, tàn nhang, sẹo, lão hoá,…

Tư vấn và xây dựng phác đồ điều trị cho từng khách hàng

Trực tiếp thực hiện hoặc giám sát các liệu trình điều trị bằng công nghệ cao như laser, ánh sáng sinh học, RF, mesotherapy, PRP, peeling, v.v.

Chỉ định và giải thích các xét nghiệm cần thiết.

Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về chăm sóc da, điều trị và phòng ngừa bệnh.

Viết đơn thuốc và hướng dẫn bệnh nhân sử dụng thuốc đúng cách.

Theo dõi và đánh giá tình trạng bệnh của bệnh nhân sau điều trị.

Thực hiện công tác hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu, có chứng chỉ hành nghề.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lâm sàng trong lĩnh vực da liễu.

Thành thạo các kỹ thuật khám và điều trị bệnh da liễu thông thường.

Có kiến thức về các loại thuốc điều trị da liễu.

Khả năng giao tiếp tốt, tận tâm với bệnh nhân.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Trung thực, có trách nhiệm trong công việc.

Có khả năng xử lý tình huống tốt.

Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 30-50tr, có thể thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Reviewty

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin