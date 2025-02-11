Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế
Ngày đăng tuyển: 11/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về da liễu, thẩm mỹ cho khách hàng.
- Đề xuất các phương pháp điều trị như laser, làm trắng da, trẻ hóa da, nâng cơ không phẫu thuật, căng chỉ, hoặc các liệu pháp chống lão hóa khác.
- Giải thích các quy trình, tác dụng của từng liệu pháp thẩm mỹ.
- Đưa ra các phác đồ điều trị và theo dõi quá trình điều trị của khách hàng.
- Cập nhật các xu hướng thẩm mỹ mới, tham gia các hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu để nắm bắt các công nghệ tiên tiến trong ngành thẩm mỹ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 18 tháng trở lên, có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc.
- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.
- Khả năng làm việc dưới áp lực và đảm bảo an toàn cho khách hàng trong quá trình điều trị.
- Đảm bảo tuân thủ các quy định về đạo đức y khoa.

Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Lương bác sĩ được đảm bảo, thoả thuận khi phỏng vấn.
- Đảm bảo tham gia đầy đủ BHXH, chế độ phúc lợi (phép, lễ, tết, thưởng lễ, tết...) như Luật định.
- Tham gia các chính sách phúc lợi công ty (xem xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần, lương tháng 13, du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật nhân viên,...).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 128 Bùi Thị Xuân - Hai Bà Trưng - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

