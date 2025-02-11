Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Y Tế Quốc tế làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 128 Bùi Thị Xuân, Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

- Thực hiện thăm khám, tư vấn, điều trị các vấn đề về da liễu, thẩm mỹ cho khách hàng.

- Đề xuất các phương pháp điều trị như laser, làm trắng da, trẻ hóa da, nâng cơ không phẫu thuật, căng chỉ, hoặc các liệu pháp chống lão hóa khác.

- Giải thích các quy trình, tác dụng của từng liệu pháp thẩm mỹ.

- Đưa ra các phác đồ điều trị và theo dõi quá trình điều trị của khách hàng.

- Cập nhật các xu hướng thẩm mỹ mới, tham gia các hội thảo, khóa đào tạo chuyên sâu để nắm bắt các công nghệ tiên tiến trong ngành thẩm mỹ.

- Bác sĩ có chứng chỉ hành nghề 18 tháng trở lên, có từ 5 năm kinh nghiệm làm việc.

- Kỹ năng giao tiếp và tư vấn khách hàng tốt.

- Khả năng làm việc dưới áp lực và đảm bảo an toàn cho khách hàng trong quá trình điều trị.

- Đảm bảo tuân thủ các quy định về đạo đức y khoa.

- Thu nhập: Lương bác sĩ được đảm bảo, thoả thuận khi phỏng vấn.

- Đảm bảo tham gia đầy đủ BHXH, chế độ phúc lợi (phép, lễ, tết, thưởng lễ, tết...) như Luật định.

- Tham gia các chính sách phúc lợi công ty (xem xét tăng lương định kỳ 1 năm/lần, lương tháng 13, du lịch hàng năm, từ thiện, sinh nhật nhân viên,...).

