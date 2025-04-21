Tuyển Bác sĩ da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu

Tuyển Bác sĩ da liễu Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam làm việc tại Nghệ An thu nhập 20 - 40 Triệu

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam
Ngày đăng tuyển: 21/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/05/2025
Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Mức lương
20 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: 378 Tô Hiệu, Lê Chân, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

Tư vấn các dịch vụ trị liệu cho khách hàng đối với khách hàng mới. Tư vấn sản phẩm dịch vụ phát sinh đối với khách hàng cũ.
Tham gia điều trị cho khách hàng. Tái khám khi khách hàng có yêu cầu.
Tham gia đào tạo huấn luyện về mặt chuyên môn khi có yêu cầu cho nhân viên mới.
Báo cáo khi có trường hợp đặc biệt về tác dụng phụ khi điều trị cho khách hàng và về các sự cố hỏng hóc của máy móc trang thiết bị cho Trưởng khoa để có biện pháp khắc phục ngay.
Tham gia hội chẩn với các Bác sỹ, khoa phòng trong Bệnh viện trong trường hợp khó khi có yêu cầu.
Tham gia đánh giá định kỳ rút kinh nghiệm chuyên môn trong phòng.
Tham gia hoạt động của phòng theo quy định của công ty.
Tư vấn tham mưu cho Trưởng khoa về công tác xây dựng, hoàn thiện quy trình điều trị
Phối hợp giải quyết khiếu nại khách hàng.
Ghi nhận các thông tin phản hồi của khách hàng về chất lượng phục vụ và chất lượng dịch vụ cung cấp.
Quản lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư tiêu hao trong bộ phận.
Bảo quản và Báo cáo kịp thời tình trạng của máy móc thiết bị, đề xuất bảo trì/ sửa chữa, bổ sung/thay thế kịp thời nhằm nâng cao hiệu quả khai thác trang thiết bị.
Cập nhật theo dõi định mức tiêu hao nguyên vật liệu sử dụng.
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Cấp quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Bác sĩ
Có định hướng Chuyên khoa da liễu
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo về chuyên môn
Không yêu cầu giới tính, độ tuổi 25-50
Tin học văn phòng và các phần mềm văn phòng

Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam Thì Được Hưởng Những Gì

Xác nhận quá trình hành nghề cho Bác sĩ
Hỗ trợ Bác sĩ học CKI, CKII
Thu nhập từ 20 - 40 triệu theo năng lực (Bao gồm lương CB thỏa thuận + Lương KD).
Phụ cấp cơm trưa 35k/ngày làm việc .
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Chế độ du lịch, nghỉ mát, 12 ngày phép/năm
Chế độ khám sức khỏe theo định kỳ
Thưởng các ngày lễ tết theo quy định: lương tháng 13, thưởng thâm niên, sáng kiến, nhân viên xuất sắc.…
Môi trường làm việc năng động, thân thiện, chuyên nghiệp
Được ưu đãi sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ, y tế chuyên khoa của Tập đoàn

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Bệnh viện Thẩm mỹ Kangnam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: số 190 Trường Chinh, Đống Đa, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

