Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH GBEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

CÔNG TY TNHH GBEAUTY
Ngày đăng tuyển: 24/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/06/2025
CÔNG TY TNHH GBEAUTY

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY

Mức lương
15 - 45 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 62 ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 45 Triệu

Thăm khám, chẩn đoán, và tư vấn chỉ định phác đồ điều trị da chuyên sâu tại cơ sở và tại nhà
Xây dựng routine hỗ trợ điều trị & chăm sóc da tại nhà với dược mỹ phẩm
Thực hiện các thủ thuật laser, meso, sẹo,.. và các thiết bị công nghệ cao như HIFU
Phối hợp với đội ngũ chuyên viên tư vấn đề theo dõi tình trạng da khách hàng

Với Mức Lương 15 - 45 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.
Tốt nghiệp đại học Y (BSĐK) có cc định hướng da liễu, ưu tiên bác sĩ CK I, đã có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, thực hiện thủ thuật và vận hành các máy móc công nghệ cao.
Thành thạo các thủ thuật meso, laser
Cẩn thận, chủ động, có đạo đức nghề nghiệp & tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : lương cứng + com + thưởng (15-45tr)
Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ bác sĩ và nhân viên trẻ tuổi, năng động cùng dàn máy móc công nghệ cao hàng đầu hiện nay
Cơ hội học hỏi và tiếp cận những kĩ thuật, kiến thức mới nhất trong da liễu và thẩm mỹ, có cơ hội tham gia các hội thảo và đào tạo tại nước ngoài
Có BHXH, lương tháng 13, thưởng, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GBEAUTY

CÔNG TY TNHH GBEAUTY

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 ngõ 105 đường Trần Quốc Vượng, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

