Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH GBEAUTY làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 45 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 62 ngõ 34 Hoàng Cầu, Đống Đa, Quận Đống Đa

Thăm khám, chẩn đoán, và tư vấn chỉ định phác đồ điều trị da chuyên sâu tại cơ sở và tại nhà

Xây dựng routine hỗ trợ điều trị & chăm sóc da tại nhà với dược mỹ phẩm

Thực hiện các thủ thuật laser, meso, sẹo,.. và các thiết bị công nghệ cao như HIFU

Phối hợp với đội ngũ chuyên viên tư vấn đề theo dõi tình trạng da khách hàng

Nam/Nữ, độ tuổi từ 25 đến 35.

Tốt nghiệp đại học Y (BSĐK) có cc định hướng da liễu, ưu tiên bác sĩ CK I, đã có kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện, phòng khám, thực hiện thủ thuật và vận hành các máy móc công nghệ cao.

Thành thạo các thủ thuật meso, laser

Cẩn thận, chủ động, có đạo đức nghề nghiệp & tinh thần trách nhiệm cao.

Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập : lương cứng + com + thưởng (15-45tr)

Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ bác sĩ và nhân viên trẻ tuổi, năng động cùng dàn máy móc công nghệ cao hàng đầu hiện nay

Cơ hội học hỏi và tiếp cận những kĩ thuật, kiến thức mới nhất trong da liễu và thẩm mỹ, có cơ hội tham gia các hội thảo và đào tạo tại nước ngoài

Có BHXH, lương tháng 13, thưởng, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GBEAUTY

