Tuyển Bác sĩ da liễu Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: số 9 Đỗ Quang, Cầu Giấy, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương Thỏa thuận

Khám, chẩn đoán, và đưa phác đồ điều trị về làn da - Tư vấn và thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ cho khách hàng.
- Theo dõi kết quả điều trị và đáp ứng của khách hàng
- Tư vấn cho khách hàng sử dụng các liệu trình tự chăm sóc tại nhà.
- Hợp tác với bộ phận Marketing chụp ảnh/quay video tuyên truyền.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về da liễu...
- Ứng viên có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí Chuyên gia/Bác sĩ về da liễu tại các bệnh viện và thẩm mỹ viện.
- Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc. Lợi thế ứng tuyển:
- Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp, mạnh về thẩm mỹ nội khoa tiêm cấy, căng chỉ -
Thích kiếm tiền nhiều tiền, ham học hỏi và máu lửa với công việc.

Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Từ 10/15tr – Phụ Cấp - % Tư vấn – Thưởng 20-40tr/tháng
- Được tham gia BHXH, BHYT khi ký HĐLĐ chính thức- Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt.
- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng, chế độ lễ, tết, hiếu, hỷ,..
- Hưởng niềm vui chứ không chỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng, chế độ lễ, tết, hiếu, hỷ,.. - Lộ trình thăng tiến rõ ràng - Môi trường kinh doanh năng động, trẻ trung, nhiều cơ hội phát triển

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Công ty TNHH Truyền thông Neva Việt Nam

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa VTC Online 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

