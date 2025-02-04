Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 79 Bà Triệu Nguyễn Du Hai Bà Trưng, Hai Bà Trưng, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Khám, chẩn đoán, và đưa phác đồ điều trị về làn da

Tham gia tư vấn cùng tư vấn viên hỗ trợ tư vấn viên chốt gói liệu trình cho khách hàng.

Giải đáp các thắc mắc của khách hàng về dịch vụ, máy móc,...

Tư vấn cho khách hàng sử dụng các liệu trình tự chăm sóc tại nhà.

Hợp tác với bộ phận Marketing chụp ảnh/quay video tuyên truyền.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học về Y (BSĐK ) hoặc tương đương .

Ứng viên có từ 6 tháng kinh nghiệmtương đương tại các bệnh viện và thẩm mỹ viện

Ngoại hình ưa nhìn

Cẩn thận, chủ động, có tinh thần trách nhiệm và chịu được áp lực cao trong công việc.

Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục tốt

Lợi thế ứng tuyển:

Yêu thích cái đẹp và muốn phát triển sự nghiệp trong ngành làm đẹp.

Thích kiếm tiền nhiều tiền, ham học hỏi và máu lửa với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 15-20tr/tháng (Lương cơ bản + phụ cấp + Thưởng % )

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, có cơ hội thăng tiến tốt.

Hưởng niềm vui chứ khôngchỉ phúc lợi: Sinh nhật hàng tháng, chế độ lễ, tết, hiếu, hỷ,..

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN HOÀNG GIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin