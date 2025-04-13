Tuyển Bác sĩ da liễu CÔNG TY TNHH KAMILY làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 50 Triệu

Mức lương 30 - 50 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 119 Khâm Thiên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Khám, tư vấn và điều trị các bệnh lý về da (mụn, nám, tàn nhang, sẹo, lão hoá,…) và các vấn đề liên quan đến da liễu thẩm mỹ.

Tư vấn và thực hiện các liệu trình chăm sóc, điều trị da bằng công nghệ cao (Laser, IPL, RF, HIFU, mesotherapy, PRP, peel da...)

Thực hiện các thủ thuật da liễu như: điều trị mụn, nám, tàn nhang...

Chỉ định và thực hiện các xét nghiệm cần thiết để hỗ trợ chẩn đoán.

Lập kế hoạch điều trị và theo dõi sát sao quá trình điều trị của bệnh nhân.

Tư vấn và hướng dẫn bệnh nhân về chăm sóc da, phòng ngừa bệnh lý da liễu.

Viết hồ sơ bệnh án đầy đủ, chính xác và kịp thời.

Tham gia công tác đào tạo, hướng dẫn cho các nhân viên y tế khác (nếu có).

Cập nhật kiến thức chuyên môn thường xuyên để nâng cao trình độ chuyên môn.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bác sĩ chuyên khoa Da liễu, có chứng chỉ hành nghề.

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực da liễu.

Có kiến thức chuyên sâu về các bệnh lý da liễu thông thường và phức tạp.

Thành thạo các kỹ thuật khám, chẩn đoán và điều trị các bệnh lý da liễu.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng lắng nghe và thấu hiểu bệnh nhân.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận và tỉ mỉ trong công việc.

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Có khả năng sử dụng máy tính và phần mềm quản lý bệnh viện (nếu có).

Tại CÔNG TY TNHH KAMILY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh từ 30-50tr, có thể thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và năng động.

Cơ hội được đào tạo và nâng cao trình độ chuyên môn.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KAMILY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin