Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

Mức lương 20 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 16 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị

Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...

Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...

Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng

Quản lý và giám sát công việc được phân công tới Điều dưỡng, Kỹ thuật viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Y sĩ hoặc bác sĩ đã có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ lazer, filler botox, điều trị da liễu, biết upsale..

Ko cần có chứng chỉ hành nghề.

Độ tuổi từ 26 trở lên

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12tr + 500pc + 4tr trách nhiệm + hoa hồng dịch vụ (Tổng thu nhập 20-30tr/tháng)

Được thưởng vào các ngày lễ, sự kiện: 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 8/3, sinh nhật…;

Môi trường làm việc năng động, thân thiện

Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa….và rất nhiều các hoạt động khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

