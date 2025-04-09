Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH
Ngày đăng tuyển: 09/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 16 Ông Ích Khiêm, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Thăm khám, tư vấn về Da liễu cho khách hàng, đưa ra các phương pháp điều trị
Thực hiện các kỹ thuật về da làm đẹp cho khách hàng...
Điều trị chuyên sâu về da liễu cho khách hàng bằng máy móc công nghệ...
Thực hiện theo sát quá trình điều trị và phản hồi lại cho khách hàng
Quản lý và giám sát công việc được phân công tới Điều dưỡng, Kỹ thuật viên

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Y sĩ hoặc bác sĩ đã có kinh nghiệm hoặc chứng chỉ lazer, filler botox, điều trị da liễu, biết upsale..
Ko cần có chứng chỉ hành nghề.
Độ tuổi từ 26 trở lên

Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 12tr + 500pc + 4tr trách nhiệm + hoa hồng dịch vụ (Tổng thu nhập 20-30tr/tháng)
Được thưởng vào các ngày lễ, sự kiện: 30/4-1/5, 2/9, 20/10, 8/3, sinh nhật…;
Môi trường làm việc năng động, thân thiện
Được tham gia các hoạt động gắn kết nội bộ: Teambuilding, du lịch, các sự kiện theo mùa….và rất nhiều các hoạt động khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Liên Hệ Công Ty

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

HỘ KINH DOANH VIỆN ĐIỀU TRỊ CÔNG NGHỆ CAO MINH ANH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 16, phố ông ích Khiêm, Phường Điện Biên, Quận Ba Đình, Hà Nội

