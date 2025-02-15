Tuyển Bác sĩ da liễu HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 35 Triệu

HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC
Ngày đăng tuyển: 15/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Bác sĩ da liễu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Bác sĩ da liễu Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Mức lương
15 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Phòng khám TTCLinic – 266 Mai Anh Tuấn – Thành Công, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Bác sĩ da liễu Với Mức Lương 15 - 35 Triệu

1. Chuẩn bị phòng, các trang thiết bị, công cụ, dụng cụ... phục vụ khách hàng
Chuẩn bị phòng dịch vụ, máy móc, trang thiết bị trước khi khách hàng đến
Đảm bảo giữ gìn vệ sinh phòng dịch vụ trước – trong - sau khi khách hàng thực hiện dịch vụ
Quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị hóa chất, ánh sáng, điều trị chuyên ngành
Nhận lịch từ quầy Lễ tân, đón tiếp khách hàng
Kiểm tra tình trạng hoạt động của các trang thiết bị máy móc để có kế hoạch sửa chữa, bảo trì kịp thời
2. Trực tiếp thăm khám, thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ cho khách hàng
Thực hiện thăm khám, chỉ định về các vấn đề chuyên môn
Trực tiếp thực hiện điều trị chuyên sâu, chăm sóc thẩm mỹ cho khách hàng
Xây dựng quy trình, quy định xử lý sự cố và kiểm soát rủi ro chuyên môn.
Theo dõi tiến trình điều trị của khách hàng, linh hoạt phác đồ điều trị.
Phối hợp với KTV, tư vấn viên trong việc chăm sóc KH
3. Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo và trực tiếp giảng dạy cho các bộ phận liên quan
Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo về dịch vụ/ chuyên môn/ công nghệ theo sự sắp xếp của phòng khám
Chuẩn bị các đề tài và tài liệu đào tạo nội bộ
Trực tiếp giảng dạy cho các bộ phận liên quan

Với Mức Lương 15 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bác sỹ da liễu: Công nghệ cao như Thermage, ultherapy, Hifu, 6D, Laser. Tiêm filler, botox, meso.... Điều trị sẹo mụn...
Ưu tiên bs nam biết tiêm filler, botox
1. Trình độ học vấn, bằng cấp chuyên môn: Tốt nghiệp từ Đại học trở lên
2. Kinh nghiệm: Ưu tiên có kinh nghiệm từ 3 tháng ở vị trí tương đương
3. Sức khỏe/ hình thức: Tốt, ưa nhìn
4. Tính cách:
- Có trách nhiệm trong công việc
- Thích được giao tiếp
- Biết lắng nghe, thích được chia sẻ, giúp đỡ người khác, nhiệt tình, tích cực
- Trung thực, có tính kỷ luật
- Kiên trì, kiện định, chăm chỉ
- Có tinh thần cầu tiến, chịu khó học hỏi
5. Kỹ năng khác
- Kỹ năng tư vấn, chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm"

Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Đóng Bảo hiểm xã hội theo quy định của Nhà nước
Du lịch cùng công ty: 01 lần/năm
Tham gia team building mỗi Quý
Nghỉ phép 06 ngày/năm
Hỗ trợ an sinh: Bếp ăn 02 bữa/ngày.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại HỘ KINH DOANH PHÒNG KHÁM CHUYÊN KHOA DA LIỄU TTCLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 266 , phố Mai Anh Tuấn , Phường Thành Công, Quận Ba Đình , thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

