Tuyển Kế toán thuế Công ty TNHH Elentec Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hà Nội, Vietnam

Mô Tả Công Việc Kế toán thuế Với Mức Lương Thỏa thuận

- Theo dõi chi phí sản xuất, làm phiếu thanh toán, báo cáo chi phí định kỳ

- Tìm nhà cung cấp, đặt hàng vật tư, theo dõi đơn hàng, nhập xuất kho nội bộ

- Chấm công, hỗ trợ tính lương, quản lý hồ sơ nhân sự

- Quản lý kho vật tư, công cụ, sản phẩm nhập xuất tồn, sổ sách, đối chiếu ERP

- Soạn văn bản hành chính, hỗ trợ tuyển dụng, báo cáo nội bộ cho sếp Hàn

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam

- Tuổi từ 22-35 tuổi

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành kế toán, tài chính

- Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm kế toán sản xuất/hành chính nhân sự ít nhất 2 năm

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng tiếng Hàn cơ bản hoặc từng làm việc trong công ty Hàn

- Sử dụng tốt Excel, phần mềm kế toán

- Cẩn thận, trung thực, chủ động trong công việc

- Giao tiếp tốt, hòa đồng và có khả năng phối hợp liên phòng ban

* Quyền lợi được hưởng:

Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Elentec Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin