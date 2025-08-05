Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Kạn thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Kạn: Thành phố Bắc Kạn & các địa điểm xung quanh, TP Bắc Kạn, Thành Phố Bắc Kạn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch & báo cáo kinh doanh

Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, chương trình khuyến mãi để đề xuất kế hoạch thúc đẩy doanh số.

Quản lý danh sách khách hàng và xây dựng tuyến bán hàng hiệu quả.

Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, thị trường, nhà phân phối và nhân viên bán hàng.

2. Giám sát hoạt động bán hàng & độ phủ thị trường

Giám sát, đôn đốc nhân viên bán hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu ngày/tuần/tháng.

Cập nhật và điều chỉnh kế hoạch để tăng hiệu quả chiến dịch bán hàng.

3. Quản lý tồn kho, cung ứng & trưng bày hàng hóa

Đảm bảo hàng hóa được cung cấp đầy đủ, đúng hạn, đúng giá.

Quản lý tồn kho hiệu quả, tránh thiếu hàng hoặc tồn đọng.

Hướng dẫn nhân viên bán hàng về tiêu chuẩn trưng bày và phục vụ khách hàng.

4. Chăm sóc khách hàng & phát triển mối quan hệ

Xây dựng mối quan hệ tốt, giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng.

Đảm bảo phân phối, giá cả và khuyến mãi minh bạch, công bằng.

Cập nhật danh sách và theo dõi tình trạng khách hàng thường xuyên.

5. Xây dựng & phát triển đội ngũ

Tham gia tuyển dụng, đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên mới.

Sắp xếp lịch làm việc, theo dõi hiệu quả và điều chỉnh khi cần thiết.

Truyền đạt chính sách công ty và đề xuất khen thưởng nhân viên xuất sắc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, 22–40 tuổi; tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, yêu thích kinh doanh

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (FMCG/thực phẩm), am hiểu thị trường Bắc Kạn

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệ tốt

Tư duy logic, chủ động, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả

Có khả năng quản lý, huấn luyện đội nhóm và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng doanh số cao

Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Phúc lợi ổn định: nghỉ mát, tham quan, thưởng lễ/tết

Môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.