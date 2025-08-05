Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Bắc Kạn thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/09/2025
Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Bắc Kạn: Thành phố Bắc Kạn & các địa điểm xung quanh, TP Bắc Kạn, Thành Phố Bắc Kạn

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Lập kế hoạch & báo cáo kinh doanh
Thu thập thông tin thị trường, đối thủ, chương trình khuyến mãi để đề xuất kế hoạch thúc đẩy doanh số.
Quản lý danh sách khách hàng và xây dựng tuyến bán hàng hiệu quả.
Thực hiện báo cáo định kỳ về kết quả kinh doanh, thị trường, nhà phân phối và nhân viên bán hàng.
2. Giám sát hoạt động bán hàng & độ phủ thị trường
Giám sát, đôn đốc nhân viên bán hàng đảm bảo đạt chỉ tiêu ngày/tuần/tháng.
Cập nhật và điều chỉnh kế hoạch để tăng hiệu quả chiến dịch bán hàng.
3. Quản lý tồn kho, cung ứng & trưng bày hàng hóa
Đảm bảo hàng hóa được cung cấp đầy đủ, đúng hạn, đúng giá.
Quản lý tồn kho hiệu quả, tránh thiếu hàng hoặc tồn đọng.
Hướng dẫn nhân viên bán hàng về tiêu chuẩn trưng bày và phục vụ khách hàng.
4. Chăm sóc khách hàng & phát triển mối quan hệ
Xây dựng mối quan hệ tốt, giải đáp kịp thời các thắc mắc của khách hàng.
Đảm bảo phân phối, giá cả và khuyến mãi minh bạch, công bằng.
Cập nhật danh sách và theo dõi tình trạng khách hàng thường xuyên.
5. Xây dựng & phát triển đội ngũ
Tham gia tuyển dụng, đào tạo kỹ năng bán hàng cho nhân viên mới.
Sắp xếp lịch làm việc, theo dõi hiệu quả và điều chỉnh khi cần thiết.
Truyền đạt chính sách công ty và đề xuất khen thưởng nhân viên xuất sắc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, 22–40 tuổi; tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học, yêu thích kinh doanh
Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương (FMCG/thực phẩm), am hiểu thị trường Bắc Kạn
Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thiết lập quan hệ tốt
Tư duy logic, chủ động, làm việc độc lập và theo nhóm hiệu quả
Có khả năng quản lý, huấn luyện đội nhóm và chịu được áp lực công việc

Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận + thưởng doanh số cao
Hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Phúc lợi ổn định: nghỉ mát, tham quan, thưởng lễ/tết
Môi trường chuyên nghiệp, năng động, cơ hội phát triển lâu dài

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 409 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

