Tuyển Nhân viên kinh doanh JobsGO Recruit làm việc tại Cao Bằng thu nhập Từ 15 Triệu

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: - 771 Quang Trung, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mảng quạt công nghiệp, hệ thống hút lọc bụi, hệ thống xử lý khí thải, ống gió,…

Nghiên cứu và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh

Xây dựng và duy trì mối quan hệ khách hàng.

Tư vấn và giới thiệu sản phẩm và dịch vụ của GTECO cho khách hàng.

Bán hàng

Thương thảo, soạn thảo, ký kết hợp đồng với khách hàng

Phối hợp bộ phận sản xuất theo dõi tiến độ giao hàng

Thu hồi công nợ

Thực hiện hỗ trợ đồng nghiệp và một số công việc theo chỉ đạo của cấp trên

Thực hiện các hoạt động kinh doanh để đạt được chỉ tiêu doanh số bán hàng.

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 1 năm với vị trí bán hàng cho xác dự án xây dựng (Nhà xưởng công nghiệp, Tòa nhà, ....)

Giới tính Nam biết lái xe ô tô

Tuổi từ 25 trở lên

Kỹ năng giao tiếp và khả năng thuyết phục tốt.

Sáng tạo, tự chủ và có tinh thần cầu tiến.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức về lĩnh vực quạt công nghiệp, hệ thống xử lý môi trường, ống gió.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh và hấp dẫn : Thu nhập trung bình từ 15 triệu trở lên, không giới hạn theo doanh số

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, du lịch hàng năm, và nhiều chính sách khác.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện và cơ hội thăng tiến trong công ty.

Đào tạo chuyên sâu về sản phẩm và dịch vụ, kỹ năng.

Công ty cung cấp các danh sách, data khách hàng.

