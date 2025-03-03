Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Cao Bằng thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cao Bằng: - Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổ chức quản lý, triển khai tìm kiếm nguồn việc các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi…

Điều hành hỗ trợ các TT quận/huyện, nhân viên giám sát thực hiện chỉ tiêu tìm kiếm nguồn việc XDDD, phát triển kênh CTV.

Lập dự toán, bóc tách khối lượng các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi…

Điều hành, kiểm tra các công trình Xây dựng; Lập hồ sơ quyết toán

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc…

Độ tuổi từ 24 – 32 tuổi.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.

Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad…

Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-20 triệu/tháng

• Phụ cấp ăn: 930.000/Tháng

• Quà các ngày Lễ, Tết: 48.000.00 VNĐ/năm

• Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định….

• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin