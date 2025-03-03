Tuyển Nhân viên kinh doanh Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel làm việc tại Cao Bằng thu nhập 10 - 20 Triệu

Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 03/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/04/2025
Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cao Bằng:

- Cao Bằng, Thành phố Cao Bằng

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Tổ chức quản lý, triển khai tìm kiếm nguồn việc các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi…
Điều hành hỗ trợ các TT quận/huyện, nhân viên giám sát thực hiện chỉ tiêu tìm kiếm nguồn việc XDDD, phát triển kênh CTV.
Lập dự toán, bóc tách khối lượng các công trình xây dựng nhà ở riêng lẻ, công trình/dự án xây dựng dân dụng, giao thông thuỷ lợi…
Điều hành, kiểm tra các công trình Xây dựng; Lập hồ sơ quyết toán

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành: Xây dựng, Kinh tế xây dựng, Kiến trúc…
Độ tuổi từ 24 – 32 tuổi.
Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng, AutoCad…

Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

• Thu nhập: 10-20 triệu/tháng
• Phụ cấp ăn: 930.000/Tháng
• Quà các ngày Lễ, Tết: 48.000.00 VNĐ/năm
• Hưởng các chế độ phúc lợi: Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, nghỉ dưỡng hàng năm, nghỉ lễ/ Tết theo quy định….
• Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động. Có cơ hội được phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Chi Nhánh Công Trình Viettel Cao Bằng - Tổng Công Ty Cổ Phần Công Trình Viettel

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô 10 Khu đô thị mới, Phường Đề Thám, Thành phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

