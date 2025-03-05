Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
- Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu
Công việc nội bộ
Hạch toán chi phí, hóa đơn đầu ra/vào nội bộ
Quản lý công nợ chi nhánh, phòng Kinh doanh, đơn vị liên kết
Hạch toán chi phí khấu hao, chi phí lương hàng tháng
Bảo hiểm xã hội
Lập báo cáo tài chính cuối năm
Công việc thuế
Hạch toán chi phí, hóa đơn ra/vào trên thuế
Lập bảng theo dõi các loại chi phí
Các nghiệp vụ liên quan đến Thuế (Lập Mã số thuế, tờ khai Thuế thu nhập cá nhân,...)
Lập các loại báo cáo Thuế (Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân,....)
Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Trình độ Đại học - chuyên ngành Kế toán
Trung thực, cẩn thận
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dịch vụ An toàn vệ sinh lao động
Trung thực, cẩn thận
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dịch vụ An toàn vệ sinh lao động
Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 12.000.000 - 14.000.000 hoặc hơn (tùy theo năng lực)
Chế độ thưởng lễ tết, phụ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch hàng năm
Chế độ thưởng lễ tết, phụ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI