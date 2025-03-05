Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 14 Triệu

Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường

Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường

Mức lương
12 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

- Ngụy Như Kon Tum, Thành phố Kon Tum

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương 12 - 14 Triệu

Công việc nội bộ
Hạch toán chi phí, hóa đơn đầu ra/vào nội bộ
Quản lý công nợ chi nhánh, phòng Kinh doanh, đơn vị liên kết
Hạch toán chi phí khấu hao, chi phí lương hàng tháng
Bảo hiểm xã hội
Lập báo cáo tài chính cuối năm
Công việc thuế
Hạch toán chi phí, hóa đơn ra/vào trên thuế
Lập bảng theo dõi các loại chi phí
Các nghiệp vụ liên quan đến Thuế (Lập Mã số thuế, tờ khai Thuế thu nhập cá nhân,...)
Lập các loại báo cáo Thuế (Thuế Giá trị gia tăng, Thuế thu nhập cá nhân,....)

Với Mức Lương 12 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Đại học - chuyên ngành Kế toán
Trung thực, cẩn thận
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng dịch vụ An toàn vệ sinh lao động

Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 12.000.000 - 14.000.000 hoặc hơn (tùy theo năng lực)
Chế độ thưởng lễ tết, phụ cấp ăn trưa
Khám sức khỏe định kỳ hàng năm, du lịch hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường

Công ty CP Đào tạo - Kiểm định - Đo kiểm môi trường

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Ngụy Như Kon Tum, Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

