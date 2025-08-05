Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 160 Trần Não, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Ưu tiên ứng viên thích chơi thể thao, đặc biệt là Pikelball và bóng bàn

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên các ngành liên quan (Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế, Multimedia…)

Sử dụng được các công cụ cơ bản: Canva, CapCut, Lightroom, Premiere, Photoshop…

Yêu thích lĩnh vực thể thao – sức khỏe, thích di chuyển, hoạt động ngoài trời

Có laptop cá nhân, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi

Quyền Lợi

Hỗ trợ lương thực tập hấp dẫn

Có mộc xác nhận thực tập (nếu cần)

Mentor tận tình – môi trường năng động, gần gũi

Cơ hội tham gia các sự kiện thể thao – sức khỏe thực tế

Làm việc cùng team có cùng đam mê, học hỏi không ngừng

Cách Thức Ứng Tuyển

