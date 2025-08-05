Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 160 Trần Não, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận
Ưu tiên ứng viên thích chơi thể thao, đặc biệt là Pikelball và bóng bàn
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Là sinh viên các ngành liên quan (Marketing, Truyền thông, Báo chí, Thiết kế, Multimedia…)
Sử dụng được các công cụ cơ bản: Canva, CapCut, Lightroom, Premiere, Photoshop…
Yêu thích lĩnh vực thể thao – sức khỏe, thích di chuyển, hoạt động ngoài trời
Có laptop cá nhân, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi
Sử dụng được các công cụ cơ bản: Canva, CapCut, Lightroom, Premiere, Photoshop…
Yêu thích lĩnh vực thể thao – sức khỏe, thích di chuyển, hoạt động ngoài trời
Có laptop cá nhân, tinh thần trách nhiệm, sẵn sàng học hỏi
Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ lương thực tập hấp dẫn
Có mộc xác nhận thực tập (nếu cần)
Mentor tận tình – môi trường năng động, gần gũi
Cơ hội tham gia các sự kiện thể thao – sức khỏe thực tế
Làm việc cùng team có cùng đam mê, học hỏi không ngừng
Có mộc xác nhận thực tập (nếu cần)
Mentor tận tình – môi trường năng động, gần gũi
Cơ hội tham gia các sự kiện thể thao – sức khỏe thực tế
Làm việc cùng team có cùng đam mê, học hỏi không ngừng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cố phần Đầu Tư và Thương Mại Modern Fare Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI