Tuyển Thực tập sinh Marketing CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 2 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN
Ngày đăng tuyển: 06/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Mức lương
2 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 169/6D Võ Thị Sáu, Quận 3, Quận 3

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương 2 - 2 Triệu

Soạn thảo và sản xuất nội dung: bài viết blog, bài đăng mạng xã hội, email marketing, banner, kịch bản clip viral.
Lên kế hoạch, ý tưởng, sáng tạo nội dung trên các nền tảng MXH;
Sử dụng các nền tảng xã hội để thu hút và tìm kiếm khách hàng tiềm năng;
Hỗ trợ triển khai các chiến dịch truyền thông, quảng cáo, chương trình marketing theo kế hoạch;
Nghiên cứu xu hướng thị trường, cập nhật các xu hướng Marketing, Social Media mới;
Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo hiệu quả truyền thông và hình ảnh thương hiệu;
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công.

Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 các ngành Marketing, truyền thông,...;
Yêu thích viết lách, sáng tạo nội dung, tư duy ngôn ngữ tốt;
Có tinh thần chịu khó, hòa đồng, kiên nhẫn và ham học hỏi;
Nhanh nhẹn, linh hoạt, giao tiếp tốt;
Có khả năng viết content sáng tạo, phù hợp cho các nền tảng mạng xã hội;
Có kiến thức cơ bản về marketing số, SEO, content, quảng cáo online; biết sử dụng Word, Excel; ưu tiên biết Photoshop, Canva.
Hiểu biết hoặc yêu thích tìm hiểu về các nền tảng: Facebook, Instagram, Zalo OA, TikTok, Website;
Chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và khả năng làm việc nhóm tốt;
Có laptop cá nhân.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 2 triệu đồng/tháng
Được mở rộng mối quan hệ và nâng cao kỹ năng giao tiếp;
Cơ hội rèn luyện kỹ năng xây dựng nội dung, quản lý Fanpage, triển khai các chiến dịch Marketing thực tế;
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện, hỗ trợ tận tình;
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có định hướng rõ ràng về truyền thông;
Có cơ hội học hỏi, hiểu sâu về các lĩnh vực pháp lý đang được quan tâm hiện nay;
Rèn luyện kỹ năng viết content chuyên ngành, quản lý fanpage, triển khai chiến dịch truyền thông có tính chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN

CÔNG TY CỔ PHẦN SÀI GÒN ĐẠI TÍN

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 169/6D Võ Thị Sáu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

