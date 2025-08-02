Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty cổ phần TSX làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 170 Nguyễn Văn Hưởng, Thảo Điền, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Hỗ trợ triển khai chiến dịch marketing (70%)

Tham gia thực hiện và quản lý nội dung trên các kênh: Facebook, TikTok, LinkedIn, Instagram, Google, Email Marketing.

thực hiện và quản lý nội dung

Hỗ trợ viết bài, tạo nội dung video/ngắn (reels, TikTok) phù hợp từng dự án

viết bài, tạo nội dung video/ngắn (reels, TikTok)

Hỗ trợ thiết kế key visual cơ bản (Canva/Figma).

Phối hợp chạy quảng cáo (Facebook Ads, Google Ads, Zalo) và theo dõi KPI với senior.

theo dõi KPI

2. Phân tích và báo cáo (20%)

Hỗ trợ thu thập dữ liệu thị trường, tổng hợp insight khách hàng.

tổng hợp insight khách hàng

Theo dõi hiệu quả các chiến dịch và đề xuất cải thiện.

3. Các công việc khác (10%)

Hỗ trợ team chuẩn bị tài liệu marketing: brochure, KV, backdrop cho sự kiện.

Tham gia hỗ trợ tổ chức sự kiện offline/online, webinar.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến thức & kỹ năng

Sinh viên năm 3/4 hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Kinh doanh, Quản trị…

Marketing, Truyền thông, Kinh doanh, Quản trị…

Yêu thích sáng tạo, viết lách và chạy campaign đa nền tảng

chạy campaign đa nền tảng

Có kiến thức cơ bản về digital marketing, biết sử dụng Canva/Figma là lợi thế.

Có khả năng tổ chức công việc, làm việc nhóm và chủ động học hỏi.

tổ chức công việc, làm việc nhóm và chủ động học hỏi

Thái độ & tố chất

Chủ động, cầu tiến, không ngại thử thách.

Ham học hỏi, sẵn sàng tiếp nhận phản hồi để phát triển nhanh.

Thích làm việc trong môi trường năng động, đa dự án, tốc độ cao.

năng động, đa dự án, tốc độ cao

Tại Công ty cổ phần TSX Thì Được Hưởng Những Gì

Thực chiến với nhiều dự án lớn & đa lĩnh vực: fitness, y tế, công nghệ, triển lãm quốc tế.

Thực chiến

dự án lớn & đa lĩnh vực

Được training 1:1 từ senior, học hỏi quy trình marketing chuyên nghiệp.

training 1:1

quy trình marketing chuyên nghiệp

Hỗ trợ phụ cấp, thưởng theo hiệu quả/ dự án.

phụ cấp

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3-6 tháng nếu hiệu quả tốt.

Môi trường trẻ trung, sáng tạo, đồng nghiệp thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần TSX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin