Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Thực tập sinh Marketing

Viết caption, nội dung social media cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, Instagram…);

Phối hợp với designer và media để triển khai nội dung, lên ý tưởng và thực hiện quay, dựng video phục vụ hoạt động truyền thông trên các nền tảng (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube…);

Tham gia sản xuất nội dung video cho các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu;

Hỗ trợ biên tập video, chỉnh sửa hình ảnh, thêm hiệu ứng, âm thanh, và các yếu tố khác để hoàn thiện sản phẩm video;

Hỗ trợ ghi hình các sự kiện, hoạt động nội bộ;

Đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch social media theo định kỳ;

Các công việc theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Media, hoặc các ngành liên quan;

Yêu thích công việc viết lách, sáng tạo nội dung, hiểu các trend viral trên social;

Biết quay và dựng video cơ bản (sử dụng được phần mềm như Capcut, Premiere, hoặc tương đương) là lợi thế;

Có khả năng tiếng anh tốt là lợi thế;

Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Quyền Lợi

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;

Cơ hội được đào tạo kiến thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước;

Được hỗ trợ cơm trưa theo chính sách công ty;

Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

