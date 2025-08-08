Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Marketing Công ty CP TIM CORP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công ty CP TIM CORP
Ngày đăng tuyển: 08/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/09/2025
Công ty CP TIM CORP

Thực tập sinh Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Marketing Tại Công ty CP TIM CORP

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: D20/530A, Trịnh Quang Nghị, xã Bình Hưng, Bình Chánh, Huyện Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Viết caption, nội dung social media cho các kênh truyền thông của công ty (Facebook, TikTok, Instagram…);
Phối hợp với designer và media để triển khai nội dung, lên ý tưởng và thực hiện quay, dựng video phục vụ hoạt động truyền thông trên các nền tảng (TikTok, Facebook, Instagram, YouTube…);
Tham gia sản xuất nội dung video cho các chiến dịch truyền thông, quảng bá sản phẩm, thương hiệu;
Hỗ trợ biên tập video, chỉnh sửa hình ảnh, thêm hiệu ứng, âm thanh, và các yếu tố khác để hoàn thiện sản phẩm video;
Hỗ trợ ghi hình các sự kiện, hoạt động nội bộ;
Đóng góp ý tưởng cho các chiến dịch social media theo định kỳ;
Các công việc theo sự phân công của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí, Media, hoặc các ngành liên quan;
Yêu thích công việc viết lách, sáng tạo nội dung, hiểu các trend viral trên social;
Biết quay và dựng video cơ bản (sử dụng được phần mềm như Capcut, Premiere, hoặc tương đương) là lợi thế;
Có khả năng tiếng anh tốt là lợi thế;
Năng động, sáng tạo, chủ động trong công việc.

Tại Công ty CP TIM CORP Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập;
Cơ hội được đào tạo kiến thức từ các chuyên gia trong và ngoài nước;
Được hỗ trợ cơm trưa theo chính sách công ty;
Được tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP TIM CORP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP TIM CORP

Công ty CP TIM CORP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Tòa Nhà HM Town, 412 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 05, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

