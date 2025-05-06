Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 10 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc

Nhận diện và phát triển khách hàng mới

Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa doanh số và độ phủ trong khu vực bán hàng

Viếng thăm đúng và đủ khách hàng trên tuyến theo kế hoạch Lịch tuyến hàng tháng.

Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại các cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống, cửa hàng Mẹ và Bé...

Ghi chép báo cáo, ghi nhận số liệu theo đúng các qui trình, form chuẩn của công ty.

Thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, sản phẩm mới, tình hình bán hàng của Tạp Hóa

Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.

Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và gìn giữ hình ảnh của sản phẩm, công ty tại tất cả các điểm bán.

Báo cáo kết quả bán hàng ngày / tuần và các báo cáo khẩn theo đúng quy định của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên các bạn đã làm sales trong ngành bỉm, sữa, tã hoặc các bạn có kinh nghiệm bán hàng

Tốt nghiệp PTTH, Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh...

Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, năng động.

Có khả năng thuyết trình, thuyết phục.

Có Laptop cá nhân

Thành thạo tin học văn phòng cơ bản

Kinh nghiệm bán hàng 1 năm trở lên

Quyền Lợi

Được nhận Lương từ 10 đến 15tr (tùy năng lực) (Bao gồm Lương CB+Phụ cấp xăng xe + Phụ cấp điện thoại + Phụ cấp cơm trưa + Thưởng KPI)

Được thưởng tháng 13

Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần (công ty đài thọ 100%)

Được tham gia BHXH, Công đoàn.

Được đi du lịch 1 năm/ lần

Được thưởng các ngày nghỉ Lễ/tết lớn

Được nghỉ các ngày Lễ/tết theo quy định của nhà nước

Được mua bảo hiểm 24/24

Được tặng quà và tổ chức sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển

