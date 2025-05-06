Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Tuyển Trình dược viên Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 10 Trần Trọng Cung, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Nhận diện và phát triển khách hàng mới
Thiết lập và tái thiết lập tuyến bán hàng nhằm đảm bảo khai thác tối đa doanh số và độ phủ trong khu vực bán hàng
Viếng thăm đúng và đủ khách hàng trên tuyến theo kế hoạch Lịch tuyến hàng tháng.
Giới thiệu sản phẩm đến khách hàng tại các cửa hàng tạp hóa, chợ truyền thống, cửa hàng Mẹ và Bé...
Ghi chép báo cáo, ghi nhận số liệu theo đúng các qui trình, form chuẩn của công ty.
Thu thập đầy đủ thông tin về khách hàng, đối thủ cạnh tranh, thị trường, sản phẩm mới, tình hình bán hàng của Tạp Hóa
Chịu trách nhiệm về doanh số bán hàng trên địa bàn được giao.
Chịu trách nhiệm quản lý, bảo vệ và gìn giữ hình ảnh của sản phẩm, công ty tại tất cả các điểm bán.
Báo cáo kết quả bán hàng ngày / tuần và các báo cáo khẩn theo đúng quy định của công ty.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên các bạn đã làm sales trong ngành bỉm, sữa, tã hoặc các bạn có kinh nghiệm bán hàng
Tốt nghiệp PTTH, Trung cấp trở lên, ưu tiên các ngành Kinh Tế, Quản trị kinh doanh...
Đam mê kinh doanh, có tinh thần cầu tiến, năng động.
Có khả năng thuyết trình, thuyết phục.
Có Laptop cá nhân
Thành thạo tin học văn phòng cơ bản
Kinh nghiệm bán hàng 1 năm trở lên

Tại Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Được nhận Lương từ 10 đến 15tr (tùy năng lực) (Bao gồm Lương CB+Phụ cấp xăng xe + Phụ cấp điện thoại + Phụ cấp cơm trưa + Thưởng KPI)
Được thưởng tháng 13
Được khám sức khỏe định kỳ 1 năm/lần (công ty đài thọ 100%)
Được tham gia BHXH, Công đoàn.
Được đi du lịch 1 năm/ lần
Được thưởng các ngày nghỉ Lễ/tết lớn
Được nghỉ các ngày Lễ/tết theo quy định của nhà nước
Được mua bảo hiểm 24/24
Được tặng quà và tổ chức sinh nhật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH TMDV TƯỜNG THÀNH VIỆT

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 10-07, lầu 10, Golden king, 15 Nguyễn Lương Bằng , Phường Tân Phú, quận 7 , TP. Hồ Chí Minh, Việt nam

