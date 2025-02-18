Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

I. MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

• Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát mảng tài chính trong hệ thống định kỳ, đột xuất.

• Lập báo cáo kiểm tra, theo dõi và khắc phục sau kiểm tra

• Thực hiện soát xét số liệu tài chính của công ty theo tháng/quý/năm định kỳ, đưa các kiến nghị giải pháp cho doanh nghiệp, xác định các vấn đề cần cải thiện và đưa ra các ý kiến nâng cao chất lượng hoạt động tài chính kế toán của Công ty được kiểm soát.

• Kiểm tra, đánh giá sự cần thiết của các đề xuất mua sắm, tính hợp lý của giá mua đối với các đề xuất mua sắm hàng hóa và dịch vụ của các Phòng/Ban/Đơn vị theo quy trình mua sắm của Công ty.

• Kiến nghị, tư vấn các giải pháp hạn chế rủi ro, vi phạm, nâng cao hiệu quả hoạt động và tính tuân thủ ngân sách tại các Phòng, Ban, Đơn vị.

• Tham gia đóng góp ý kiến cho các dự thảo quy chế, quy định, quy trình, chính sách nội bộ có liên quan theo quy định của Công ty.

• Đề xuất các kiến nghị, giải pháp cải tiến nhằm đảm bảo tính hiệu quả của các văn bản quản lý nội bộ trong từng thời kỳ.

• Các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.