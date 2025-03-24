Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc

-Nhận các yêu cầu tư vấn pháp lý của các đơn vị có liên quan về các vấn đề pháp lý, đánh giá và phân loại các yêu cầu, nghiên cứu pháp luật và các quy định nội bộ, cung cấp các câu trả lời / ghi chú, tư vấn pháp lý cho các trường hợp phức tạp và đặc biệt phức tạp cho đơn vị kinh doanh và đơn vị hỗ trợ phát sinh trong quá trình hoạt động, quản trị, điều hành và kinh doanh của Ngân hàng

-Tiếp nhận các yêu cầu rà soát hợp đồng, đánh giá và phân loại các yêu cầu, nghiên cứu về pháp luật và các quy định nội bộ nhằm kiểm soát tính pháp lý (bao gồm việc cho ý kiến pháp lý, trực tiếp chỉnh sửa, hoàn thiện) các hợp đồng, văn bản giao dịch phức tạp và đặc biệt phức tạp giữa VPBank với các khách hàng tổ chức/doanh nghiệp và giữa VPBank với các đối tác.

-Kiểm soát công việc của chuyên viên cấp dưới

-Triển khai công tác tư vấn pháp lý, hỗ trợ pháp lý đối với các dự án/ giao dịch lớn của Ngân hàng theo phân công của Trưởng Phòng, Giám đốc Trung tâm (tư vấn dự án, soạn thảo/rà soát tài liệu, tham gia đàm phán …)

-Cập nhật và truyền thông các quy định pháp luật mới có liên quan trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng