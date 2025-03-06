Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 1, tòa nhà FPT, lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Tp.HCM.

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

• Thực hiện công tác thanh tra xác suất/chuyên đề/đột xuất các Bộ phận để đánh giá về chất lượng công việc, tính tuân thủ Quy định quy chế các mảng đánh giá có rủi ro hoặc theo chỉ đạo của CBQL

• Thanh tra sự vụ theo yêu cầu của CBQL;

• Xử lý vi phạm theo phân quyền phê duyệt và theo dõi kết quả khắc phục sau thanh tra theo yêu cầu của CBQL/Công ty;

• Thẩm định, kiểm tra/soát xét hợp đồng, hồ sơ thanh toán dịch vụ, mua bán, thầu, dự án,… do các TTKD quản lý, vận hành theo phân quyền;

• Đề xuất/tham mưu các bài học kinh nghiệm và yêu cầu các Khối/Bộ phận liên quan phối hợp đưa ra các giải pháp phù hợp để hạn chế được các rủi ro và tối ưu hoạt động thông qua công tác thanh kiểm tra (nếu có).

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học trở lên: Chuyên ngành đảm bảo chất lượng, viễn thông, kinh tế, tài chính, kỹ thuật.

• Trung thực, nhiệt tình trong công việc, ý thức kỷ luật tốt, chịu được áp lực công việc, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

• Có kinh nghiệm trong công tác thanh tra, kiểm soát chất lượng.

• Có từ 2 năm kinh nghiệm tại vị trí tương đương tại các doanh nghiệp với quy mô trên 500 người.

Tại Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT Thì Được Hưởng Những Gì

