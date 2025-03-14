Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, phân tích các yêu cầu pháp luật mà công ty cần tuân thủ

- Đánh giá sự tuân thủ pháp luật, thực hiện các yêu cầu và quản lý sự tuân thủ tiêu chuẩn RBA...

- Các công việc pháp chế khác theo yêu cầu của cấp trên, lãnh đạo đưa ra.

- Kiểm soát rủi ro cho các hoạt động của công ty...

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về luật hoặc có chứng chỉ luật sư

- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 800+ )

- Có chửng chỉ CIA

Quyền lợi:

- Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, nhiều trợ cấp hỗ trợ

- Có trợ cấp ngoại ngữ (Anh, Nhật, Trung)

- Thưởng 2 lần/năm, review lương 1 lần/năm, được đi du lịch, teambuilding cùng công ty

- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty, có xe đưa đón từ nội thành hoặc ngoại thành lân cận

- Đóng BHXH full lương

