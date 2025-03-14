Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Trưởng nhóm kiểm toán

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô CN9, KCN Thạch Thất

- Quốc Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

- Cập nhật, phân tích các yêu cầu pháp luật mà công ty cần tuân thủ
- Đánh giá sự tuân thủ pháp luật, thực hiện các yêu cầu và quản lý sự tuân thủ tiêu chuẩn RBA...
- Các công việc pháp chế khác theo yêu cầu của cấp trên, lãnh đạo đưa ra.
- Kiểm soát rủi ro cho các hoạt động của công ty...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành luật
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm về luật hoặc có chứng chỉ luật sư
- Trình độ ngoại ngữ: Tiếng Anh (TOEIC 800+ )
- Có chửng chỉ CIA
Quyền lợi:
- Lương thưởng cạnh tranh, chế độ đãi ngộ hấp dẫn, nhiều trợ cấp hỗ trợ
- Có trợ cấp ngoại ngữ (Anh, Nhật, Trung)
- Thưởng 2 lần/năm, review lương 1 lần/năm, được đi du lịch, teambuilding cùng công ty
- Hỗ trợ ăn trưa tại Công ty, có xe đưa đón từ nội thành hoặc ngoại thành lân cận
- Đóng BHXH full lương

Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN9, KCN Thạch Thất - Quốc Oai, Phùng Xá, Thạch Thất, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

