Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD

Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Trưởng nhóm kiểm toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Mức lương
900 - 1,200 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21a Nguyễn Thị Thập, Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương 900 - 1,200 USD

Vai trò:
1. Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ liên quan đến hoạt động của các phòng ban;
2. Phối hợp với Kiểm toán độc lập, đảm bảo tính trung thực, hợp lý trong công tác lập báo cáo tài chính;
3. Đảm bảo phát hiện các sai sót, gian lận ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình hoạt động của Công ty;
4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;
5. Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát, Chủ Tịch Công ty.
Trách nhiệm:
1. Tham gia xây dựng kế hoạch và lập chương trình kiểm toán hàng năm trình Ban Kiểm Soát duyệt thuận;
2. Tổ chức triển khai thực hiện và lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát ( (i) tính tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ ; (ii) việc thực hiện các quy định về trách nhiệm và quyền của cán bộ quản lý tại đơn vị ) theo định kỳ hoặc đột xuất;
3. Hỗ trợ và phối hợp với Công ty làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan Thuế;
4. Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và các tài sản khác theo định kỳ hoặc đột xuất;
5. Tham gia rà soát sổ sách kế toán theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Ban Kiểm soát, chủ tịch Công ty.
6. Nhận diện và kiến nghị các vấn đề tồn tại, chưa phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;
7. Định kỳ thống kê lại các tồn tại của đơn vị thông qua kết quả của các đợt kiểm tra;
8. Thực hiện báo cáo hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Ban KS;
9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban KS;

Với Mức Lương 900 - 1,200 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Xã Tutra, Huyện Đơn Dương, Lâm Đồng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kiem-toan-thu-nhap-900-1-200-thang-tai-ho-chi-minh-job318262
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gemadept
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gemadept
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 13/08/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 10 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ANHMY FOUNDATION
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 8.5 - 9.5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HP BROTHERS
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 3 - 5 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Avery Dennison Vietnam
Tuyển Nhân viên vận hành Avery Dennison Vietnam làm việc tại Long An thu nhập 400 - 600 USD
Avery Dennison Vietnam
Hạn nộp: 14/10/2025
Long An Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 400 - 600 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Tuyển Trưởng phòng Marketing CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Y TẾ H&H
Hạn nộp: 14/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ADSAGENCY VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển 6 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KHOA HỌC KỸ THUẬT SAO XANH
Hạn nộp: 25/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ernst & Young Vietnam Limited
Tuyển Business Intelligence Ernst & Young Vietnam Limited làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ernst & Young Vietnam Limited
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT CẤU THÉP ATAD Pro Company
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Bình Dương Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Ngân hàng TMCP Đông Nam Á - SEABANK Pro Company
Hạn nộp: 27/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 43 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ Ô TÔ KIM TỰ THÁP
Hạn nộp: 12/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 13 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gemadept
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gemadept
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 13/08/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Dây Cáp Điện Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Địa Ốc Phú Long
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Chứng Khoán Tiên Phong
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 1,200 USD Vifon
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Shinhan Bank Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Shinhan Bank Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH PHÂN PHỐI PHÁT VIỆT - CHI NHÁNH TẠI TPHCM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk)
900 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG QUỐC TẾ SEN LEGEND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH MTV Viễn Thông Quốc Tế FPT
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Gemadept
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm