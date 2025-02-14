Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Sữa Chuyên Nghiệp Việt Nam (Vpmilk) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 900 - 1,200 USD

Vai trò:

1. Kiểm tra, giám sát tính tuân thủ liên quan đến hoạt động của các phòng ban;

2. Phối hợp với Kiểm toán độc lập, đảm bảo tính trung thực, hợp lý trong công tác lập báo cáo tài chính;

3. Đảm bảo phát hiện các sai sót, gian lận ảnh hưởng trọng yếu đến tình hình hoạt động của Công ty;

4. Đề xuất, kiến nghị các giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ;

5. Thực hiện các chức năng khác theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát, Chủ Tịch Công ty.

Trách nhiệm:

1. Tham gia xây dựng kế hoạch và lập chương trình kiểm toán hàng năm trình Ban Kiểm Soát duyệt thuận;

2. Tổ chức triển khai thực hiện và lập báo cáo kiểm tra, kiểm soát ( (i) tính tuân thủ các quy định của pháp luật, quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy định nội bộ ; (ii) việc thực hiện các quy định về trách nhiệm và quyền của cán bộ quản lý tại đơn vị ) theo định kỳ hoặc đột xuất;

3. Hỗ trợ và phối hợp với Công ty làm việc với kiểm toán độc lập, cơ quan Thuế;

4. Trực tiếp tham gia kiểm kê hàng tồn kho và các tài sản khác theo định kỳ hoặc đột xuất;

5. Tham gia rà soát sổ sách kế toán theo kế hoạch hoặc yêu cầu của Ban Kiểm soát, chủ tịch Công ty.

6. Nhận diện và kiến nghị các vấn đề tồn tại, chưa phù hợp của hệ thống kiểm soát nội bộ;

7. Định kỳ thống kê lại các tồn tại của đơn vị thông qua kết quả của các đợt kiểm tra;

8. Thực hiện báo cáo hàng tháng và đột xuất theo yêu cầu của Ban KS;

9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban KS;