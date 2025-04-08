Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

Mục đích công việc

Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng KTNB trong công tác KTNB toàn Tập đoàn; Đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ của các quy trình, chính sách và hệ thống tài chính trong công ty thông qua việc thực hiện kiểm toán nội bộ thường xuyên, đánh giá rủi ro và cải tiến quy trình.

Nhiệm vụ và trách nhiệm

I Kiểm toán nội bộ

1 Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ định hướng theo rủi ro;

2 Triển khai các đợt kiểm toán nội bộ theo kế hoạch và phân công công việc, bao gồm: lập kế hoạch cho đợt kiểm toán, thực hiện các đợt kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán nội bộ, tổ chức trao đổi trực tiếp với các đơn vị sau kiểm toán để thống nhất các khuyến nghị và kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải thiện quy trình.

3 Chuẩn bị báo cáo KTNB

4 Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện khuyến nghị của các đơn vị

5 Thực hiện các hoạt động kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Trưởng phòng KTNB

II Tư vấn

1 Hỗ trợ tư vấn cho các phòng ban, Đơn vị về quy trình, hệ thống quản trị, rủi ro và kiểm soát.

2 Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho các chức năng KTNB và đơn vị