Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

VSD Holdings
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/05/2025
VSD Holdings

Trưởng nhóm kiểm toán

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kiểm toán Tại VSD Holdings

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 10, tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kiểm toán Với Mức Lương Thỏa thuận

Mô tả công việc:
Mục đích công việc
Tham mưu và giúp việc cho Trưởng phòng KTNB trong công tác KTNB toàn Tập đoàn; Đảm bảo tính hiệu quả và tuân thủ của các quy trình, chính sách và hệ thống tài chính trong công ty thông qua việc thực hiện kiểm toán nội bộ thường xuyên, đánh giá rủi ro và cải tiến quy trình.
Nhiệm vụ và trách nhiệm
I Kiểm toán nội bộ
1 Hỗ trợ xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ định hướng theo rủi ro;
2 Triển khai các đợt kiểm toán nội bộ theo kế hoạch và phân công công việc, bao gồm: lập kế hoạch cho đợt kiểm toán, thực hiện các đợt kiểm toán, lập báo cáo kiểm toán nội bộ, tổ chức trao đổi trực tiếp với các đơn vị sau kiểm toán để thống nhất các khuyến nghị và kế hoạch hành động cụ thể nhằm cải thiện quy trình.
3 Chuẩn bị báo cáo KTNB
4 Theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình thực hiện khuyến nghị của các đơn vị
5 Thực hiện các hoạt động kiểm soát đặc biệt theo yêu cầu của Trưởng phòng KTNB
II Tư vấn
1 Hỗ trợ tư vấn cho các phòng ban, Đơn vị về quy trình, hệ thống quản trị, rủi ro và kiểm soát.
2 Hỗ trợ đào tạo và nâng cao năng lực quản lý rủi ro cho các chức năng KTNB và đơn vị

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại VSD Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Xem thêm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VSD Holdings

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

VSD Holdings

VSD Holdings

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, tòa nhà Plaschem, 562 Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-truong-nhom-kiem-toan-thu-nhap-thuong-luong-tai-ha-noi-job348184
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gemadept
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gemadept
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 13/08/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 58 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Tuyển Kỹ sư tự động hoá CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HỆ THỐNG BMS
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 14 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Tuyển Market Research CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ NHẬN THỨC MÁY HORUS AI
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Vietsoftpro
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty cổ phần Vietsoftpro làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công ty cổ phần Vietsoftpro
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Pearlland JSC
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Pearlland JSC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Pearlland JSC
Hạn nộp: 19/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm HSBC Vietnam
Tuyển Cloud Engineer HSBC Vietnam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
HSBC Vietnam
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Tuyển Nhân viên kỹ thuật CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CLEANCHAIN
Hạn nộp: 18/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Tuyển Technical Leader CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH AIRCLOSET ENGINEERING
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 42 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Tuyển Business Analyst Cty TNHH tư vấn Ganeshaid làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Cty TNHH tư vấn Ganeshaid
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tp Inc. - Hanoi Business Center
Tuyển Market Research Tp Inc. - Hanoi Business Center làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Tp Inc. - Hanoi Business Center
Hạn nộp: 17/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Tuyển Giao dịch viên Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TMCP An Bình Pro Company
Hạn nộp: 18/10/2025
Quảng Nam Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Prym Intimates VIetnam
Tuyển Digital Marketing Prym Intimates VIetnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
Prym Intimates VIetnam
Hạn nộp: 17/10/2025
Hưng Yên Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 14 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Hạn nộp: 27/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Hạn nộp: 16/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 13/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
Hạn nộp: 06/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Gemadept
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Gemadept làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Gemadept
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Trần Hồng Quân HOLDINGS
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu
Trần Hồng Quân HOLDINGS
Hạn nộp: 17/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Hạn nộp: 21/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Gear Inc.
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
Gear Inc.
Hạn nộp: 13/08/2025
Đà Nẵng Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Hạn nộp: 27/07/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Kiểm toán - Tư vấn Định giá ACC_Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐIỆN MÁY HOA NAM
16 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH MTV Cadivi Miền Bắc
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,200 - 1,600 USD CTCP Tập đoàn Phượng Hoàng Xanh A&A
1,200 - 1,600 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Tập Đoàn Apec (Apec Group) làm việc tại Hà Nội thu nhập 800 - 1,200 USD Tập Đoàn Apec (Apec Group)
800 - 1,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán ALUKO Group Vietnam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận ALUKO Group Vietnam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán BIM GROUP làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận BIM GROUP
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 900 USD Cty TNHH Hợp Tác Quốc Tế Và Đào Tạo Eduline
600 - 900 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty CP Tập Đoàn Everland làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty CP Tập Đoàn Everland
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Kombo làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Kombo
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VPBank - Https://tuyendung.vpbank.com.vn/
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Cam - Chuỗi Nhà Hàng Buffet Lẩu Phan, Tòng Livehouse, Chao Xian làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD Công Ty Cổ Phần Cam - Chuỗi Nhà Hàng Buffet Lẩu Phan, Tòng Livehouse, Chao Xian
Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ELMICH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Karofi Holding làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 3 USD Karofi Holding
16 - 3 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử Meiko Việt Nam (MKVC)
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận VSD Holdings
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Một Thành Viên Cho Thuê Tài Chính Ngân Hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Gear Inc. làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận Gear Inc.
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Trần Hồng Quân HOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 22 Triệu Trần Hồng Quân HOLDINGS
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 23 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Long
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Tư Vấn - Kiểm Toán S&S
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Trưởng nhóm kiểm toán CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN THAIHOLDINGS
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm