Tuyển Thợ điện lạnh Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/12/2024
Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company

Thợ điện lạnh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thợ điện lạnh Tại Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
6 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Phú Thọ: Thanh Thuỷ

Mô Tả Công Việc Thợ điện lạnh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

+ Lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản được hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng như: Hệ thống điện căn hộ, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng, máy giặt, máy bơm nước, máy phát điện, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước,....
+ Tham gia thi công được các công trình chiếu sáng dân dụng, lắp đặt điện dân dụng.
+ Thao tác nhanh nhẹn, có ý thức vệ sinh 5S.
+ Thực hiện được các nhiệm vụ, công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 20-32 tuổi.
Chỉ yêu cầu tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh, Tự động hóa ...
Trung cấp
Kiến thức về hệ thống điện, điện tử, điện lạnh, tiếp đất chống sét, phòng cháy chữa cháy (PCCC)...
Kiến thức về các tiêu chuẩn ngành.

Tại Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12-17 triệu/tháng (theo doanh thu thu nhập không giới hạn)
12-17 triệu/tháng
Đóng BHXH theo quy định, Khám sức khỏe định kỳ
Lương theo kết quả SXKD, thưởng năm, Lễ, Tết
Nghỉ Phép, nghỉ mát 15 ngày/năm theo quy định của TĐ, TCT.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: số 1688 đường Hùng Vương, P. Nông Trang, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

