Tuyển Thợ điện lạnh Chi nhánh Công trình Viettel Phú Thọ Pro Company làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu

Địa điểm làm việc - Phú Thọ: Thanh Thuỷ

+ Lắp đặt, kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa cơ bản được hệ thống điện dân dụng và các thiết bị điện gia dụng như: Hệ thống điện căn hộ, nồi cơm điện, bình nước nóng, lò vi sóng, máy giặt, máy bơm nước, máy phát điện, điều hòa, tủ lạnh, máy lọc nước,....

+ Tham gia thi công được các công trình chiếu sáng dân dụng, lắp đặt điện dân dụng.

+ Thao tác nhanh nhẹn, có ý thức vệ sinh 5S.

+ Thực hiện được các nhiệm vụ, công việc đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh công nghiệp và phòng chống cháy nổ.

Độ tuổi: 20-32 tuổi.

Chỉ yêu cầu tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Điện, Điện tử, Điện lạnh, Tự động hóa ...

Kiến thức về hệ thống điện, điện tử, điện lạnh, tiếp đất chống sét, phòng cháy chữa cháy (PCCC)...

Kiến thức về các tiêu chuẩn ngành.

Thu nhập: 12-17 triệu/tháng (theo doanh thu thu nhập không giới hạn)

Đóng BHXH theo quy định, Khám sức khỏe định kỳ

Lương theo kết quả SXKD, thưởng năm, Lễ, Tết

Nghỉ Phép, nghỉ mát 15 ngày/năm theo quy định của TĐ, TCT.

