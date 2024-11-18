Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

- Kiểm tra, vận hành tất cả các thiết bị, máy móc theo lịch, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo triển khai của quản lý bếp trung tâm

- Bảo đảm các thiết bị kỹ thuật, điện tử và các trang thiết bị khác ở trạng thái an toàn và hoạt động

- Thực hiện sửa chữa máy móc, hệ thống điện/ lọc nước, lò hơi theo sự chỉ đạo của quản lý bếp trung tâm

- Thực hiện cân chỉnh máy để sản xuất sản phẩm đúng chỉ tiêu chất lượng.

- Giải quyết sự cố, phát sinh hàng ngày hoặc nhận thông tin từ các tổ sản xuất khác và báo cáo kết quả thực hiện.

- Theo dõi và hướng dẫn việc vận hành máy móc của các bộ phận

- Sắp xếp vật tư đúng quy định. Tuân thủ thực hiện 5S trong bộ phận và Kho

- Tham gia đề xuất các biện pháp cải tiến cách bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.

- Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị được giao vận hành

Yêu Cầu Công Việc

Ứng viên trên 27 tuổi

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương

Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc

Đầy đủ BHXH theo quy định

Bảo hiểm 24/7

Tham gia teambuilding và sự kiện của công ty

Ưu đãi đặc biệt cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm

Các chế độ hiếu hỷ đầy đủ

Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 6 làm việc tại văn phòng, thứ 7 WFH linh hoạt nếu có công việc phát sinh

Được đào tạo và phát triển liên tục thông qua các buổi workshop, training đầy bổ ích

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

