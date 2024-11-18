Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 18/12/2024
Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 21 Rạch Bùng Binh, Phường 10, Quận 3

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Kiểm tra, vận hành tất cả các thiết bị, máy móc theo lịch, thực hiện bảo dưỡng, bảo trì máy móc thiết bị theo triển khai của quản lý bếp trung tâm
- Bảo đảm các thiết bị kỹ thuật, điện tử và các trang thiết bị khác ở trạng thái an toàn và hoạt động
- Thực hiện sửa chữa máy móc, hệ thống điện/ lọc nước, lò hơi theo sự chỉ đạo của quản lý bếp trung tâm
- Thực hiện cân chỉnh máy để sản xuất sản phẩm đúng chỉ tiêu chất lượng.
- Giải quyết sự cố, phát sinh hàng ngày hoặc nhận thông tin từ các tổ sản xuất khác và báo cáo kết quả thực hiện.
- Theo dõi và hướng dẫn việc vận hành máy móc của các bộ phận
- Sắp xếp vật tư đúng quy định. Tuân thủ thực hiện 5S trong bộ phận và Kho
- Tham gia đề xuất các biện pháp cải tiến cách bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị.
- Ghi chép và lưu trữ đầy đủ vào hồ sơ các công việc, tình trạng trang thiết bị được giao vận hành

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên trên 27 tuổi
Có từ 2-3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương
Tốt nghiệp các chuyên ngành có liên quan

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA Thì Được Hưởng Những Gì

100% lương trong thời gian thử việc
Đầy đủ BHXH theo quy định
Bảo hiểm 24/7
Tham gia teambuilding và sự kiện của công ty
Ưu đãi đặc biệt cho nhân viên khi sử dụng sản phẩm
Các chế độ hiếu hỷ đầy đủ
Thời gian làm việc linh hoạt: Thứ 2 - Thứ 6 làm việc tại văn phòng, thứ 7 WFH linh hoạt nếu có công việc phát sinh
hứ 7 WFH linh hoạt
Được đào tạo và phát triển liên tục thông qua các buổi workshop, training đầy bổ ích
Được đào tạo và phát triển
buổi workshop, training

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAYCHA

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: 21 RẠCH BÙNG BINH, PHƯỜNG 10

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

