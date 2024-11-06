Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước AZ Architects làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

AZ Architects
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
AZ Architects

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại AZ Architects

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 65

- 67 Hoa Sữa, Phường 7, Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương Thỏa thuận

Bảo trì và sửa chữa: Định kỳ bảo trì và ghi nhận thông tin bảo hành từ khách hàng, nhập thông tin vào hệ thống quản lý.
Quản lý bảo hành: Tiếp nhận, xử lý và ghi nhận thông tin bảo hành từ khách hàng, nhập thông tin vào hệ thống quản lý.
Sửa chữa: Thực hiện sửa chữa hoặc phối hợp với nhà cung cấp/bên thứ ba để giải quyết vấn đề trong thời gian bảo hành.
Đáp ứng yêu cầu: Đảm bảo đáp ứng nhanh chóng và hiệu quả các yêu cầu sửa chữa, xử lý sự cố bất ngờ.
Báo cáo và lưu trữ: Lập biên bản hoàn thành nghiệm thu sửa chữa, báo cáo kết quả cho cấp quản lý.
Các nhiệm vụ khác: Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 22 tuổi trở lên.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, chuyên ngành Xây dựng, Nội thất hoặc Cơ điện.
Tối thiểu 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo trì/bảo hành nội thất.
Hiểu biết về vật liệu, sản phẩm và hệ thống kỹ thuật liên quan đến nội thất văn phòng.
Thành thạo các phần mềm văn phòng (Outlook, Word, Excel) và có khả năng lập kế hoạch, quản lý thời gian hiệu quả.
Sẵn sàng di chuyển tới các văn phòng của khách hàng để bảo trì, bảo hành.
Xử lý nhanh chóng các vấn đề hỏng hóc về kỹ thuật và nội thất khi có yêu cầu.
Đảm bảo chất lượng sửa chữa và mức độ hài lòng của khách hàng.

Tại AZ Architects Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực và kinh nghiệm làm việc thực tế.
Thưởng theo hiệu suất công việc.
Thưởng lễ, tết. Lương tháng 13
Du lịch 1-2 lần/năm (Dựa theo tình hình kinh doanh của công ty).
Khám sức khoẻ, BHXH + BHYT.
Môi trường trẻ, tích cực, hoà đồng.
Có cơ hội thăng tiến & phát triển bản thân.
Công tác phí.
Chế độ nghỉ phép.
Tham gia các khoá đào tạo kỹ thuật, nâng cao kiến thức về nội thất văn phòng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AZ Architects

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

AZ Architects

AZ Architects

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 65 - 67 Hoa Sữa, phường 7, quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

