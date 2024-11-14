Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/12/2024
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Sửa chữa/Bảo trì điện nước

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sửa chữa/Bảo trì điện nước Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 43, Ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình

- Yên Bái

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

- Lắp đặt, bảo trì hệ thống nước tại nhà khách hàng.
- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy lọc nước ion kiềm.
- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, dưới 40 tuổi
- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nghành nghề liên quan.
- Có kiến thức kỹ thuật các ngành nghề liên quan; Nếu biết về RO (lọc nước), điện – nước là lợi thế (Không biết sẽ được hướng dẫn/đào tạo chuyên môn).
- Thái độ làm việc nhanh nhẹ, siêng năng, nghiêm túc và thật thà.
- Có sức khỏe tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cứng + chi phí đi ca (tổng thu nhập lên đến 20 triệu)
- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, quà sinh nhật, quà Trung thu, quà kết hôn, sinh con...
- Thưởng thâm niên, phụ cấp tiền điện thoại hàng tháng, công cụ dụng cụ làm việc được trang bị đầy đủ…
- Teambuilding hằng năm
- 12 ngày phép năm có lương
- Được đào tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn và kiến thức sản phẩm.
- Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau thời gian thử việc
- Cơ hội tham gia chính sách Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt + khám sức khỏe tổng quát hằng năm
- Làm việc tại công ty số 1 Việt Nam về thiết bị y tế máy lọc nước ion kiềm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
- Được sử dụng sản phẩm của công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 118 đường số 2, Vạn Phúc City, HBP, Thủ Đức, HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

