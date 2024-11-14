Tuyển Sửa chữa/Bảo trì điện nước Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 43, Ngõ 130 Đốc Ngữ, Phường Vĩnh Phúc, Ba Đình - Yên Bái

Mô Tả Công Việc Sửa chữa/Bảo trì điện nước

- Lắp đặt, bảo trì hệ thống nước tại nhà khách hàng.

- Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa máy lọc nước ion kiềm.

- Các công việc khác sẽ được trao đổi cụ thể hơn khi phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Nam, dưới 40 tuổi

- Tốt nghiệp trung cấp trở lên các nghành nghề liên quan.

- Có kiến thức kỹ thuật các ngành nghề liên quan; Nếu biết về RO (lọc nước), điện – nước là lợi thế (Không biết sẽ được hướng dẫn/đào tạo chuyên môn).

- Thái độ làm việc nhanh nhẹ, siêng năng, nghiêm túc và thật thà.

- Có sức khỏe tốt

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập : Lương cứng + chi phí đi ca (tổng thu nhập lên đến 20 triệu)

- Chính sách phúc lợi hấp dẫn: Lương tháng 13; Thưởng Lễ, Tết, quà sinh nhật, quà Trung thu, quà kết hôn, sinh con...

- Thưởng thâm niên, phụ cấp tiền điện thoại hàng tháng, công cụ dụng cụ làm việc được trang bị đầy đủ…

- Teambuilding hằng năm

- 12 ngày phép năm có lương

- Được đào tạo đầy đủ kiến thức chuyên môn và kiến thức sản phẩm.

- Được ký HĐLĐ và tham gia BHXH sau thời gian thử việc

- Cơ hội tham gia chính sách Bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt + khám sức khỏe tổng quát hằng năm

- Làm việc tại công ty số 1 Việt Nam về thiết bị y tế máy lọc nước ion kiềm với môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.

- Được sử dụng sản phẩm của công ty (nước ion kiềm) trong việc chăm sóc sức khỏe và làm đẹp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thế Giới Điện Giải

