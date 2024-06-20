[Cần Thơ] CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT NHÂN VIÊN KINH DOANH - TƯ VẤN KHÁCH HÀNG 3 người Toàn thời gian cố định lương Từ 5.5 triệu

Mức lương Từ 6 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: 176A, đường 30/4, Phường An Phú, Quận Ninh Kiều, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 6 Triệu

- Gọi điện tư vấn và giới thiệu sản phẩm đến khách hàng theo danh sách data có sẵn.

- Tư vấn kiến thức sức khỏe và sản phẩm khi khách hàng có nhu cầu.

- Mời khách hàng tham gia hội thảo tầm soát sức khỏe tại công ty.

- Gửi thư mời cho khách hàng.

- Tư vấn trực tiếp và lên hồ sơ cho khách hàng.

Với Mức Lương Từ 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam/Nữ tuổi từ 20 - 28 và tốt nghiệp từ 12 trở lên.

- Không yêu cầu kinh nghiệm.

- Có giọng nói rõ ràng, dễ nghe và giao tiếp tốt.

- Yêu thích công việc tư vấn khách hàng.

- Có tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: 5,500,000đ + Hoa hồng + Thưởng hiệu suất.

- Được hỗ trợ line gọi miễn phí.

- Tham gia lớp đào tạo nâng cao kiến thức định kỳ.

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động.

- Có cơ hội phát triển thăng tiến theo năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH G.A THIÊN LONG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.