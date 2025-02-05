Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Số 251 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tư vấn dịch vụ nha khoa đến khách hàng
- Xử lý các vấn đề thắc mắc của khách hàng
- Theo dõi chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Giao tiếp tốt
- Khả năng tư vấn thuyết phục khách hàng
- Xử lý tình huống nhanh, linh hoạt
- Vui vẻ hòa đồng
- Tinh thần làm việc nhóm tốt
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm Thì Được Hưởng Những Gì
- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
