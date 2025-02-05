Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Số 251 Nguyễn Văn Cừ, P.An Hoà, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tư vấn dịch vụ nha khoa đến khách hàng

- Xử lý các vấn đề thắc mắc của khách hàng

- Theo dõi chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giao tiếp tốt

- Khả năng tư vấn thuyết phục khách hàng

- Xử lý tình huống nhanh, linh hoạt

- Vui vẻ hòa đồng

- Tinh thần làm việc nhóm tốt

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Nha Khoa Sài Gòn – Lê Nguyên Lâm

