Tuyển Nhân viên kinh doanh PHARMATECH làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 15 Triệu

Mức lương 7 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Thu nhập từ 7.000.000đ – 15.000.000đ (Bao gồm lương cứng + KPI + % hoa hồng) - Hưởng đầy đủ phúc lợi và chế độ theo quy định nhà nước - Lương thưởng cuối năm tháng 13 phụ thuộc vào tình hình hoạt động cụ thể của công ty - Nghỉ phép năm; nghỉ lễ; chế độ Lễ Tết, sinh nhật, 08/03 và 20/10; sự kiện cuối năm và các chế độ phúc lợi hấp dẫn khác;... - Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, chuyên nghiệp. Nơi phát triển kỹ năng, giao lưu, học hỏi, mở rộng kiến thức., Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 7 - 15 Triệu

- Lập kế hoạch về định hướng phát triển nguồn khách hàng, tìm kiếm khách hàng tiềm năng: Các hệ thống kinh doanh TPCN, mỹ phẩm, các Spa, các thương hiệu mỹ phẩm.....

- Tìm kiếm khách hàng doanh nghiệp và thuyết phục họ mua sản phẩm

- Nghiên cứu về thị hiếu thị trường và nhu cầu của khách hàng

- Phân tích và khai thác nhu cầu của khách hàng tiềm năng

- Quản lý đội ngũ nhân viên bán hàng tại các Trung tâm thương mại, nhà thuốc, thẩm mỹ viện, spa, nha khoa,....

- Tư vấn, giới thiệu sản phẩm; thực hiện khảo sát khách hàng để xác định nhu cầu, đề xuất giải pháp phù hợp.

Với Mức Lương 7 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm ít nhất 1 năm mảng mỹ phẩm, TPCN, dược phẩm

- Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin là một lợi thế

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tư vấn bán hàng, nhân viên kinh doanh, hoặc đã làm tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với khách hàng ngành Mỹ phẩm, Dược phẩm, TPCN

- Chăm chỉ, nghiêm túc trong công việc

- Có sự phấn đấu trong cả thu nhập và công việc

- Không ngại đi thị trường

- Trẻ trung, năng động, nhiệt tình

Tại PHARMATECH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 7 triệu VND - 15 triệu VND

Lương cứng: Trên 7 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại PHARMATECH

