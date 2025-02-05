Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THIÊN LỘC THẮNG làm việc tại Cần Thơ thu nhập 9 - 25 Triệu

Mức lương 9 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Cần Thơ, Thành phố Sóc Trăng
Lương tháng 13, du lịch hàng năm, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện. Cơ hội thăng tiến rõ ràng. Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên. Công ty luôn lắng nghe và tạo điều kiện tốt nhất cho nhân viên phát triển.

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 25 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới:

- Chủ động tìm kiếm, tiếp cận các đại lý, hoặc hợp tác xã để giới thiệu sản phẩm.

- Xây dựng và mở rộng mạng lưới khách hàng tại các khu vực được giao.

Tư vấn và bán hàng:

- Giới thiệu các sản phẩm phân bón lá và phân bón gốc của công ty, bao gồm đặc điểm, lợi ích và cách sử dụng.

- Đề xuất giải pháp tối ưu phù hợp với nhu cầu của khách hàng.

Chăm sóc khách hàng:

- Duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại, đảm bảo sự hài lòng của họ.

- Theo dõi phản hồi của khách hàng và kịp thời hỗ trợ giải quyết các vấn đề phát sinh.

Theo dõi thị trường:

- Thu thập và phân tích thông tin về thị trường, nhu cầu khách hàng, và các hoạt động của đối thủ cạnh tranh.

- Báo cáo các cơ hội kinh doanh mới hoặc xu hướng thị trường đáng chú ý.

Báo cáo kết quả công việc:

- Lập kế hoạch kinh doanh cá nhân theo tuần/tháng/quý.

- Báo cáo kết quả doanh số, tình hình khách hàng và thị trường theo yêu cầu của cấp trên.

Nhiệm vụ bổ sung (nếu có):

- Hỗ trợ tổ chức các hội thảo, chương trình quảng bá sản phẩm tại địa phương.

- Tham gia các khóa đào tạo, cập nhật kiến thức sản phẩm và kỹ năng kinh doanh.

- Thực hiện các công việc khác theo phân công của quản lý.

Với Mức Lương 9 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh phân bón hoặc nông nghiệp, và nhân viên địa phương.

- Đam mê kinh doanh, yêu thích lĩnh vực nông nghiệp.

- Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết phục khách hàng tốt.

- Trung thực, nhiệt tình, có trách nhiệm, chịu được áp lực công việc.

- Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THIÊN LỘC THẮNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 25 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN NÔNG NGHIỆP THIÊN LỘC THẮNG

