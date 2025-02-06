Tuyển Phát triển thị trường Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 20 Triệu

Mức lương 8 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Phát triển thị trường

Đi khảo sát thị trường, tìm hiểu nhu cầu của khách hàng, khai thác thị trường và tìm kiếm khách hàng tiềm năng ở địa bàn được giao phó.

Chăm sóc, duy trì, xử lý khiếu nại của khách hàng công ty giao, tìm kiếm khách hàng mới dựa trên sự giới thiệu từ khách hàng cũ.

Lên dự thảo hợp đồng sau khi khách hàng đã đồng ý ký hợp đồng, chuyển cho quản lý xem xét và điều chỉnh. Hoàn tất thủ tục ký kết hợp đồng với khách hàng.

Theo dõi hợp đồng, thu hồi công nợ định kỳ đến khi khách hàng đã thanh toán xong hợp đồng.

Tìm hiểu về tính năng, đặc điểm, ưu nhược điểm của sản phẩm, sản phẩm tương tự, sản phẩm của đối thủ cạnh tranh.

Cập nhật kiến thức công việc qua việc đọc sách, học hỏi từ quản lý; duy trì các mối quan hệ khách hàng.

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ Cao đẳng trở lên.

Kinh nghiệm: có kinh nghiệm là lợi thế, không có kinh nghiệm cần có tố chất.

Có khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng bán hàng, chăm sóc khách hàng.

Nghiêm túc và chủ động trong công việc.

Có khả năng làm việc nhóm, độc lập tốt.

Nhiệt tình, năng động, ham học hỏi.

Thành thật, trung thực, dám đương đầu với thử thách.

Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thiết bị Nha Khoa Việt Quang Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 triệu VND - 20 triệu VND

Lương cứng: 7 - 8 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

