Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đồng Phục ICT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Mức lương 5 - 7 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - 320/11A TRẦN NGỌC QUẾ, HƯNG LỢI, NINH KIỀU, CẦN THƠ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng online hoặc khách hàng tại cửa hàng,

- Thiết kế mẫu áo theo yêu cầu khách hàng (được đào tạo)

- Xử lý đơn hàng (lên đơn cho các bộ phận khác sản xuất),

- Viết bài, đăng bài, ... trên các mạng xã hội để quảng bá và tìm kiếm khách hàng.

- Gặp khách hàng tư vấn sản phẩm, ký hợp đồng.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 22-30

- Trình độ cao đẳng trở lên

- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có thể làm việc lâu dài,

- Có kinh nghiệm mua bán hàng, sử dụng mạng xã hội tốt là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đồng Phục ICT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin