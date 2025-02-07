Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đồng Phục ICT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Đồng Phục ICT làm việc tại Cần Thơ thu nhập 5 - 7 Triệu

Công Ty TNHH Đồng Phục ICT
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Mức lương
5 - 7 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- 320/11A TRẦN NGỌC QUẾ, HƯNG LỢI, NINH KIỀU, CẦN THƠ, Quận Ninh Kiều

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 5 - 7 Triệu

- Tiếp nhận đơn hàng online hoặc khách hàng tại cửa hàng,
- Thiết kế mẫu áo theo yêu cầu khách hàng (được đào tạo)
- Xử lý đơn hàng (lên đơn cho các bộ phận khác sản xuất),
- Viết bài, đăng bài, ... trên các mạng xã hội để quảng bá và tìm kiếm khách hàng.
- Gặp khách hàng tư vấn sản phẩm, ký hợp đồng.

Với Mức Lương 5 - 7 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nam, nữ tuổi từ 22-30
- Trình độ cao đẳng trở lên
- Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, có thể làm việc lâu dài,
- Có kinh nghiệm mua bán hàng, sử dụng mạng xã hội tốt là lợi thế

Tại Công Ty TNHH Đồng Phục ICT Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
- Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
- Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
- Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Công Ty TNHH Đồng Phục ICT

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 320/11A - Đ.Trần Ngọc Quế - TP.Cần Thơ

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

