Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu

Mức lương Từ 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: - Đà Nẵng - Cần Thơ, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 15 Triệu

Giới thiệu và bán sản phẩm của cty đến hệ thống phòng khám, phòng mạch trong khu vực được giao .

Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao

Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng

Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty

Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp cao đẳng, ưu tiên các ngành Kinh tế, Ngoại thương

Giới tính nam, ưu tiên chưa có gia đình

Kinh nghiệm : ít nhất 1 năm

Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.

Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương cơ bản : 15 triệu

• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.

• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.

• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.

• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin