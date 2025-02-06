Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Từ 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Mức lương
Từ 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng:
- Đà Nẵng
- Cần Thơ, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Từ 15 Triệu
Giới thiệu và bán sản phẩm của cty đến hệ thống phòng khám, phòng mạch trong khu vực được giao .
Phát triển thị trường, chịu trách nhiệm về độ phủ và doanh số bán hàng trên địa bàn được giao
Thực hiện đầy đủ chính xác các chương trình Marketing, chăm sóc khách hàng
Thu thập thông tin về sản phẩm, phản hồi của khách hàng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của công ty
Với Mức Lương Từ 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp cao đẳng, ưu tiên các ngành Kinh tế, Ngoại thương
Giới tính nam, ưu tiên chưa có gia đình
Kinh nghiệm : ít nhất 1 năm
Giao tiếp tốt, có khả năng xây dựng quan hệ, thuyết phục khách hàng.
Sẵn sàng học hỏi, có tinh thần cầu tiến.
Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì
• Lương cơ bản : 15 triệu
• Môi trường làm việc dân chủ, hiện đại, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài.
• Được đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước.
• Được hưởng chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
• Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách của công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại JobsGO Recruit
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
