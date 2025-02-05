Tuyển Điều dưỡng CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 40 Triệu

Mức lương 20 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 15 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 132, đường Nguyễn Văn Cừ, Khối Bình Phúc, phường Hưng Phúc, TP Vinh ...và 5 địa điểm khác, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Điều dưỡng Với Mức Lương 20 - 40 Triệu

- Thực hiện các quy trình điều dưỡng trong các hoạt động hàng ngày như đo mạch, huyết áp, nhiệt độ, tiêm hay truyền theo chỉ định, các sơ cấp cứu, trợ giúp tiểu phẫu, ...

- Tư vấn thêm về các gói dịch vụ khác và các sản phẩm của công ty để khách hàng lựa chọn.

- Các công việc theo phân công của cấp trên

Với Mức Lương 20 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Yêu cầu có chứng hành nghề, chuyên ngành y tá, điều dưỡng

- Có chuyên môn, nghiệp vụ, cẩn thận tỉ mỉ

- Có kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc da, làm đẹp, thẩm mỹ là lợi thế.

- Có làn da đẹp, nhanh nhẹn, hoạt bát.

- Tươi cười, vui vẻ, hòa đồn.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập từ 20 Đến 40 Triệu

- Thời gian thử việc: 1 tháng

- Thời gian làm việc: 7h30 – 18h

- Được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN)

- Môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp

- Các chế độ thưởng lễ ,tết , du lịch nghỉ mát, teambuilding..

- Các chế độ thăm hỏi sức khỏe cho bản thân và gia đình theo chính sách đãi ngộ của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MAILISA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin