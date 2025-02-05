Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Real Chemical
Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- Cần Thơ
Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu
- Nhận đơn hàng từ khách hàng, xuất phiếu bán hàng..
- Theo dõi, đối chiếu công nợ
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
• Biết phần mềm Misa
• Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm
- Nữ yêu cầu nhiệt tình, chịu khó, trung thực
• Biết phần mềm Misa
• Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm
- Nữ yêu cầu nhiệt tình, chịu khó, trung thực
Tại Công Ty TNHH Real Chemical Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Công tác phí
Du lịch
Mức lương : 7-10TR review lương theo năng lực.
Mức đãi ngộ xứng đáng thông qua chế độ lương, thưởng.
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Công tác phí
Du lịch
Mức lương : 7-10TR review lương theo năng lực.
Mức đãi ngộ xứng đáng thông qua chế độ lương, thưởng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Real Chemical
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI