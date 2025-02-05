Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Công Ty TNHH Real Chemical
Ngày đăng tuyển: 05/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty TNHH Real Chemical

Kế toán bán hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán bán hàng Tại Công Ty TNHH Real Chemical

Mức lương
7 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cần Thơ:

- Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận đơn hàng từ khách hàng, xuất phiếu bán hàng..
- Theo dõi, đối chiếu công nợ
- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng
• Biết phần mềm Misa
• Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm
- Nữ yêu cầu nhiệt tình, chịu khó, trung thực

Tại Công Ty TNHH Real Chemical Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm
Nghỉ phép năm
Đồng phục
Tăng lương
Chế độ thưởng
Đào tạo
Phụ cấp
Công tác phí
Du lịch
Mức lương : 7-10TR review lương theo năng lực.
Mức đãi ngộ xứng đáng thông qua chế độ lương, thưởng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Real Chemical

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Real Chemical

Công Ty TNHH Real Chemical

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 38/32B Gò Dầu, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

