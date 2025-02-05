Tuyển Kế toán bán hàng Công Ty TNHH Real Chemical làm việc tại Cần Thơ thu nhập 7 - 10 Triệu

Mức lương 7 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Cần Thơ: - Cần Thơ

Mô Tả Công Việc Kế toán bán hàng Với Mức Lương 7 - 10 Triệu

- Nhận đơn hàng từ khách hàng, xuất phiếu bán hàng..

- Theo dõi, đối chiếu công nợ

- Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 7 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng

• Biết phần mềm Misa

• Ưu tiên có kinh nghiệm 1 năm

- Nữ yêu cầu nhiệt tình, chịu khó, trung thực

Tại Công Ty TNHH Real Chemical Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ bảo hiểm

Nghỉ phép năm

Đồng phục

Tăng lương

Chế độ thưởng

Đào tạo

Phụ cấp

Công tác phí

Du lịch

Mức lương : 7-10TR review lương theo năng lực.

Mức đãi ngộ xứng đáng thông qua chế độ lương, thưởng.

