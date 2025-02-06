Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn làm việc tại Cần Thơ thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Cần Thơ:
- 279B, Trần Vĩnh Kiết, An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ, Quận Ninh Kiều
Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận
• Thực hiện các công việc kế toán tổng hợp, báo cáo tài chính, kê khai thuế theo quy định.
• Kiểm tra, đối chiếu chứng từ, sổ sách kế toán, đảm bảo tính chính xác và hợp lệ.
• Quản lý, theo dõi công nợ, lập báo cáo tài chính định kỳ.
• Hỗ trợ các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính hoặc các ngành liên quan.
• Có kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực kế toán tổng hợp.
• Thành thạo phần mềm kế toán MISA và tin học văn phòng.
• Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc.
Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương thỏa thuận theo năng lực.
• Được cấp đồng phục và hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Sản Xuất Phát Triển Thương Mại Anh Tuấn
